Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen?

– Määräaikaisia työsuhteita lisäävästä hallituksen esityksestä äänestettiin tällä viikolla eduskunnassa. Valitettavasti laki meni läpi.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

"Eläimiin ja luontoon vaikuttavista esityksistä ei valitettavasti paljoakaan uutisoida."

– Vastustimme esitystä ja äänestimme sen hylkäämisen puolesta. Pidämme huonona kehityssuuntana sitä, että työelämän epävarmuutta kasvatetaan lisäämällä määräaikaisten työsuhteiden käyttöä entisestään.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– En itse istu työlainsäädäntöä käsittelevässä työ- ja tasa-arvovaliokunnassa, mutta työelämäasiat ja työntekijöiden oikeudet ovat vasemmiston politiikan keskiössä.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Eduskunnassa on monia eläimiin ja luontoon vaikuttavia esityksiä käsittelyssä eikä niistä valitettavasti paljoakaan uutisoida.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Luen Suomen kuuluisimmasta aseistakieltäytyjä Arndt Pekurisesta kertovaa romaania Mies joka kantoi aurinkoa sylissään. Liisa Louhelan kirja on hieno historiallinen romaani mutta myös tärkeä puheenvuoro ajassamme, jossa sodat ja militarismi kasvaa.