– Eriarvoistumisen pysäyttäminen on oleellista kokonaisturvallisuuden, viranomaisten toimintaedellytysten sekä koko yhteiskunnan kannalta, sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen eduskunnassa tänään.
Pekonen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron keskustelussa valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta.
Pekosen mielestä selonteko ei onnistunut tunnistamaan, mistä yhteiskunnallinen luottamus syntyy, mutta eduskunnan hallintovaliokunta on onnistunut siinä paremmin selonteosta tekemässään mietinnössä.
"On oleellista, että eriarvoistumiskehitys pysäytetään."
– Mietinnössä tuodaan ansiokkaasti esiin kokonaisturvallisuutta vahvistavia tekijöitä. Näihin kuuluvat eriarvoistumiskehityksen, polarisaation ja segregaation ehkäiseminen, palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä kuntien rooli ennaltaehkäisevässä työssä, Pekonen sanoi.
Vasemmistoliitto on tyytyväinen myös mietinnön näkemykseen, että yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen voi murentaa myös luottamusta viranomaisiin.
– Johtopäätöksen on oltava, että koko yhteiskunnan, kokonaisturvallisuuden sekä viranomaisten toimintaedellytysten kannalta on oleellista, että eriarvoistumiskehitys pysäytetään, Pekonen totesi.
Pekonen muistutti siitä, että kuntien valtionosuuksien ja peruspalveluiden jatkuvat leikkaukset eivät tue sisäisen turvallisuuden ja eriarvoistumisen ehkäisemisen tavoitteita.
– Esimerkiksi selonteossakin laajasti käsiteltyä nuorisorikollisuutta voidaan ehkäistä parhaiten tukemalla nuorten hyvinvointia. Resursseja on suunnattava sinne, missä mietinnön peräänkuuluttamaa moniammatillista yhteistyötä voidaan tosiasiassa tehdä, eli kuntiin, kouluihin ja hyvinvointialueille.