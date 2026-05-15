Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, helsinkiläinen kansanedustaja ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela?

– Oppositio jätti yhteisen välikysymyksen hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta. Oikeistohallitus ei voi mennä globaalien kriisien tai Sanna Marinin selän taakse piiloon sitä, että se on itse synnyttänyt talouteen haitallisen noidankehän leikkaamalla pienituloisten ostovoimaa ja heikentämällä ihmisten luottamusta talouteen ja tulevaisuuteen.

– Ihmiset eivät uskalla kuluttaa, koska Orpon hallitus kylvää ympärilleen anemiaa. Nyt olisi syytä osallistaa kaikkein hyväosaisimpia ja säätää esimerkiksi miljonäärivero. Minä uskon, että rikkaat haluavat antaa takaisin yhteiskunnalle maksuttomasta koulutuksesta ja turvallisesta yhteiskunnasta sekä varmistaa, että Suomi on hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa.

ILMOITUS ILMOITUS

"Hallituksen epäonnistuminen on kaikilla mittareilla massiivista."

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme mukana opposition yhteisessä välikysymyksessä. Pidin tiistaina vasemmistoliiton ryhmäpuheen, jossa muistutin politiikan olevan arvovalintoja ja oikeistohallituksen olevan itse vastuussa omista valinnoistaan.

– Leikkauspolitiikalle on vaihtoehtoja ja oikeistohallituksen sietää osaamattomana mennä.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Maanantain kirjoitin ryhmäpuhetta ja luin julkisen talouden suunnitelmaan liittyviä materiaaleja.

– On tärkeää korostaa sitä, että oikeistohallituksen leikkauspolitiikka on epäonnistunut, koska kasvu sakkaa, kun ihmiset eivät uskalla kuluttaa.

– Kaikkein tärkein argumentti hallituksen onnistumiselle tai epäonnistumiselle on kuitenkin se, miten suomalaiset pärjäävät. Ja tämän hallituksen jäljiltä tulokset ovat kamalat: asunnottomuus lisääntyy, työttömyysluvut huutavat punaista ja eriarvoisuus kasvaa. Hallituksen epäonnistuminen on kaikilla mittareilla massiivista.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Minua on hieman häirinnyt median puheenparsi, jonka mukaan oppositio olisi tehnyt liikaa välikysymyksiä. Siis välikysymyksiähän on tehty siksi, että hallitus on kertakaikkisesti epäonnistunut jopa omissa tavoitteissaan! Eli jos täytyy osoittaa syyttävällä sormella jotain tahoa siitä, että hallitusta haastetaan, niin pitäisi fokusoida siihen, MIKSI hallitusta haastetaan.

– Tällä hallituskaudella välikysymyksiä on tehty harvinaisen paljon siksi, että hallitus on harvinaisen huono.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Tori Amosin In Times of Dragons -levy julkaistiin 1. toukokuuta, mutta en ole vielä kuunnellut sitä, vaikka olen objektiivisesti maailman suurin Tori Amos -fani. Olen säästellyt levyä viikonloppuun. Tulee hyvä viikonloppu!

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmisto­liiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.