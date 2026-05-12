Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoo tiedotteessaan jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiakasmaksukorotuksien vaikutuksesta synnytysten hintoihin.

– Oikeistohallitus lupaa ohjelmassaan edistää lapsiperhemyönteistä politiikkaa kaikilla tasoilla, mutta nyt synnytysten kustannuksia ollaan nostamassa merkittävästi asiakasmaksukorotuksilla. Huoli syntyvyyden laskusta näyttää jäävän puheiden tasolle, Honkasalo sanoo.

Joka neljäs ensisynnytys sektio

Terveyskeskusmaksun, polikliniikkamaksun ja muiden maksukorotuksien ohella hallitus linjasi kehysriihessä säätävänsä uuden 257,20 euron leikkaus- ja toimenpidemaksun, joka veloitettaisiin hoitopäivämaksun lisäksi. Nykyään ensisynnyttäjistä noin neljännes synnyttää sektiolla, ja tästä perittäisiin jatkossa uusi asiakasmaksu.

– Kysyttäessä asiasta kyselytunnilla ministeri Rydman vastasi, että ”aika pienellä todennäköisyydellä omalle kohdalle osuisi ihan sen kaltaista maksukuormaa kuin mitä tuossa kuvailtiin”. Rydmanin perustelut synnytysten hintojen nostamiselle kertovat välinpitämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä, Honkasalo sanoo.

Toivottu lapsiluku jää haaveeksi

Honkasalo muistuttaa, että toivottu lapsiluku jää saavuttamatta muita useammin pienituloisilta ja matalammin koulutetuilta henkilöiltä. Lapsiperheiltä leikkaaminen ja vanhemmuuden kustannusten nostaminen uhkaa edelleen voimistaa tätä kehitystä.

– Turvallisen ja kohtuuhintaisen synnytyksen varmistaminen kaikille on välttämätön osa lapsiperhemyönteistä yhteiskuntaa, eikä tätä tulisi vaarantaa lyhytnäköisillä säästötoimilla, Honkasalo sanoo.