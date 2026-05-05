Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä hallituksen päivitys ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon on ”todellinen hyssyttelyselonteko”: se tunnistaa Yhdysvaltojen politiikan muutokset, mutta ei uskalla tehdä niistä johtopäätöksiä.

Koskela piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron selonteosta käydyssä keskustelussa eduskunnassa.

– Nämä linjaukset on tehty kieli keskellä suuta, koska ei uskalleta sanoa ääneen sitä, minkä päivittäin luemme lehtien otsikoista: Yhdysvaltoihin ei voi enää luottaa, Koskela sanoi.

Koskelan mielestä on selvää, että Suomen on jatkossa vähennettävä riippuvuutta Yhdysvalloista.

– Se edellyttää eurooppalaisen yhteistyön ja toimijuuden vahvistamista ja kykyä todeta ääneen, että Donald Trumpin toiminta on ylittänyt paitsi sopivuuden, myös kansainvälisen lain rajat jo monta kertaa, Koskela sanoi.

Koskela moitti selontekoa myös siitä, ettei se mainitse Gazan tilannetta, Israelin sotatoimia Libanonissa eikä ota riittävästi kantaa Grönlantiin kohdistuviin uhkauksiin.

– Kaksoisstandardeista on luovuttava Suomen ulkopolitiikassa, mikä tarkoittaa, että ihmisoikeuksia on puolustettava aina ja johdonmukaisesti. Nyt näin ei valitettavasti tapahdu.

Koskela myös ilmoitti, että vasemmistoliitto ei tyydy selonteon kirjaukseen, että ”Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana”.

– Tämä kirjaus on meille riittämätön, me emme kannata rajoitusten purkamista lainsäädännöstä, emmekä me halua ydinaseita Suomeen, Koskela sanoi.