Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela piti tiukan vappupuheen työväen vappujuhlassa Helsingissä perjantaina.

Koskela otti hallituksen kovin sanoin syyniin ja totesi, että Petteri Orpon (kok.) ja Riikka Purran (ps.) johtama oikeistohallitus on epäonnistunut kaikissa keskeisissä lupauksissaan.

– Ainoa, mikä Suomessa ei kasva, on talous, Koskela kiteytti.

Oikeistohalituksen vappumiljardi

Erityisen ankaran kritiikin kohteeksi Koskela nosti hallituksen päättämän yhteisöveroalennuksen eli oikeistohallituksen vappumiljardin. Hallitus on heikosta taloustilanteesta huolimatta jakanut rikkaille ja suuryrityksille avokätisesti veroaleja tehden tietoisesti mittavan ja pysyvän loven valtion tuloihin.

– Hallitus perustelee lahjaansa suuryrityksille dynaamisilla vaikutuksilla, mutta Petterin ja Riikan olisi nyt korkea aika riisua vappunaamarit ja myöntää, että valtion kassa jää heidän puliveivauksestaan pelkästään miinukselle, Koskela sanoi.

Koskela arvioi, että hallitus olisi voinut valita toisin. Yksityisille terveysjäteille ohjatut sadat miljoonat eurot olisi voitu siirtää hyvinvointialueille. Sen sijaan hallitus valitsi leikata sairailta, lapsilta ja vanhuksilta.

Kapitalisteista on tullut laiskoja

Koskela ei säästellyt sanojaan myöskään arvioidessaan hallituksen elinkeinopolitiikkaa. Hänen mukaansa nykymenolla kapitalisteista on tullut laiskoja. Sen sijaan, että hallitus kannustaisi esimerkiksi metsäteollisuutta nostamaan jalostusastetta tai puuttuisi listaamattomien yhtiöiden passivoivaan osinkoverohuojennukseen, on suuryrityksille jaettu uusia etuuksia.

– Jos tuottavuutta halutaan paremmaksi, olisi myös oikeiston ymmärrettävä, että kaverikapitalismin sijaan tarvitaan panostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja työntekijöiden hyvinvointiin, Koskela sanoi.

Hän myös teki EK:n väistyvän toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ehdotukselle vastaehdotuksen: arkipyhien vähentämisen sijaan arkipyhiä pitäisi lisätä.

Koskela kritisoi hallituksen työmarkkinapoliittista pelikirjaa, jonka hän kuvaili elinkeinoelämän sanelемaksi ja kokoomuksen puhtaaksi kirjoittamaksi.

Paikallisen sopimisen laajentaminen työnantajien ehdoilla polkee duunareiden palkkoja, ja vientivetoinen palkkamalli polkee naisten palkkoja.

– Kokoomus on pettänyt naiset ja perussuomalaiset on pettänyt duunarit, Koskela summasi.

Leikkaukset maksavat myöhemmin korkojen kanssa

Koskela varoitti, että hyvinvointiin kohdistuvat leikkaukset tulevat kalliiksi sekä inhimillisesti että euroissa.

– Orpo ja Purra ovat perustelleet valtion huonolla taloustilanteella sellaisia päätöksiä, jotka tulevat myöhemmin maksettavaksi korkojen kanssa. Kun ihmisten hyvinvoinnista leikataan, eriarvoisuutta lisätään ja lapsia pudotetaan köyhyyteen, maksetaan tulevaisuudessa kovaa hintaa sekä inhimillisesti että euroissa, Koskela sanoi.

Hänen mukaansa vähäiset investoinnit ovat yksi ilmiselvä syy talouden ja tuottavuuden sakkaamiseen. Hallitus on laittanut työntekijät maksamaan heikosta tuottavuudesta, vaikka tuottavuuskehitys ei parane työntekijöitä kurittamalla, vaan yrityksiä kirittämällä.

Seuraavaksi on työntekijöiden vuoro

Puheensa lopuksi Koskela katsoi kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja ja lupasi vasemmistoliiton ajavan konkreettisia parannuksia työntekijöiden asemaan.

– Vasemmistoliitto tulee vaatimaan suojaosien palautusta, työttömyysturvan lapsikorotusta, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden palautusta sekä uutta aikuiskoulutustukea. Me haluamme matalammat elinkustannukset, lyhyempää työaikaa ja enemmän aikaa perheen ja läheisten kanssa, Koskela luetteli.

Koskela korosti, että hyvässä yhteiskunnassa kaikkien ääni kuuluu ja demokratia kukoistaa. Päättäjien tulee antaa arvoa järjestöille, kulttuurille ja vahvalle ammattiyhdistysliikkeelle myös silloin, kun ovat niiden kanssa eri mieltä.

– Me haluamme hallitukseen, joka varmistaa, että seuraavaksi on työntekijöiden vuoro, Koskela totesi.