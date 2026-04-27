Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdottaa tänään lähettämässään tiedotteessa, että työntekijöiden arkivapaita voitaisiin lisätä Suomessa.

Viikonlopulle osuvat juhlapyhät voitaisiin Koskelan mukaan korvata maanantaille annettavalla ylimääräisellä arkivapaalla, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdään.

Koskelan puheet ovat törmäyskurssilla Elinkeinoelämän keskusliiton väistyvän toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen vaatimusten kanssa. Helsingin Sanomain haastattelussa viikonloppuna Häkämies esitti muun muassa arkivapaiden poistamista.

Minja Koskela pitää Häkämiehen puheita röyhkeinä.

– Häkämiehen kaudella EK on saanut läpi melkein kaiken mitä on kehdannut pyytää, mutta tulokset ovat olleet Suomen talouden kannalta surkeita, Koskela sanoo tiedotteessaan.

– Osinkojuhlat ovat jatkuneet, mutta luvattuja investointeja ja tuottavuuskasvua ei ole näkynyt.

Absurdi suunta

Koskelan mielestä on absurdia, että tekoälyn ja valtavan teknologisen murroksen aikakaudella elinkeinoelämän eliitti haikailee pidemmän työajan ja vielä matalampien työvoimakustannuksien perään.

– Nyt pitäisi huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä, eikä tähyillä menneeseen maailmaan. Työajan lyhentäminen tulisi aloittaa jo seuraavalla vaalikaudella, ja arkivapaiden lisääminen Britannian mallilla olisi tähän yksi keino, Koskela sanoo.