Miten tämän hallituksen sote-ministerit ovat peräkanaa näin kujalla oman toimialansa todellisuudesta, ihmetteli sosiaalityöntekijä Minna Minkkinen Instagramissa torstaina. Minkkinen on myös Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuutettu vasemmistoliiton riveistä.

Maksut kasautuvat

Minna Minkkisen ulostulo oli vastaus sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) puheisiin. Ministeri Rydman on sanonut terveyskeskusmaksuista, että ”eivät ne monta kertaa elämässä omalle kohdalle osu”.

”Meillä tutkitusti terveyskeskusmaksut usein kasautuvat tietyille ihmisryhmille, kuten pitkäaikaissairaille, pienituloisille, ikäihmisille ja paljon palveluita käyttäville. Eli on todellisuudesta vieraantunutta sanoa, että asiakasmaksu tulee vain joskus elämässä eteen maksettavaksi”, Minna Minkkinen kirjoittaa ja kysyy:

”Eikö tämän hallituksen ylimielisyydellä ole mitään rajaa?”

Maksukatto on syystä

Minna Minkkinen muistuttaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin on olemassa maksukatto, koska on tunnistettu, että maksut kasaantuvat tietyille ihmisryhmille.

”Löydät Rydman tiedot sieltä johtamasi ministeriön sivuilta”, Minkkinen ohjeistaa ministeriä.

"Löydät Rydman tiedot sieltä johtamasi ministeriön sivuilta"

Maksukaton lisäksi on mahdollista hakea vapautusta maksuista. Minna Minkkinen kuitenkin huomauttaa, että ihmiset eivät välttämättä osaa hakea vapautusta.

”Hyvinvointialueet ovat tehneet hakemisesta vaikeampaa kuin EU-rahoituksen hakemisesta, joten se jää monella tekemättä”, Minkkinen kirjoittaa.

Sote-maksut ovat erityisen ongelmallisia pienituloisille, koska ne vievät pienituloisilta suhteutettuna suuremman osan tuloista. Pitkäaikaissairaiden kohdalla ongelmana on muun muassa se, ettei lääkekatto kuulu maksukattoon ja päälle tulee paljon muitakin maksuja.

”Pahin pelko kallistuvissa sote-maksuissa on se, ettei jengi mene lääkäriin ja saa tarvitsemaansa hoitoa ajoissa ja tämä on kallista”, Minkkinen toteaa.