Hallitus kokoontuu alkuviikosta kehysriiheen, jossa tarkoituksena on päättää loppuvaalikauden talouspoliittisista linjoista. Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mukaan tilanne on jo vakavasti huolestuttava: työttömyys on noussut ennätyslukemiin myös insinöörien keskuudessa.

Osaaminen ja TKI-panostukset etusijalle

Insinööriliiton Samu Salo lähettää selkeän viestin kehysriiheen: osaamiseen ja tuottavuuteen on panostettava määrätietoisesti.

– Meidän mielestä pitäisi keskittyä osaamisen kehittämiseen siten, että meillä tuottavuutta saataisiin kasvatettua, Salo sanoo.

Liitto haluaa myös kehittää TKI-tukien myöntämisehtoja. Tukia saadakseen yrityksiltä tulisi edellyttää osaamiskartoituksia ja koulutussuunnitelmia, joissa käytäisiin läpi, kuinka yritystukia tosiasiallisesti hyödynnetään tuottavuuden tai jalostusarvon kasvattamiseksi.

Lyhyen aikavälin työttömyysongelmaan liitolla on myös konkreettinen ehdotus: työllistymisvapaa. Se tarkoittaisi lakimuutosta, jolla ihmisen työllistymistä edistävät toimet aloitettaisiin jo irtisanomisaikana.

– Ekonomistiemme laskelmien mukaan ehdotuksella pystytään lyhentämään ihmisten työttömyyttä keskimäärin kymmenellä viikolla. Se olisi nykytilanteessa merkittävä parannus, Salo toteaa.

Hän muistuttaa kuitenkin, että kotimaisin keinoin on rajansa: Suomen vientiteollisuuden kohtalon ratkaisee viime kädessä se, mitä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla tapahtuu.

Valtio suurin hintojen polkija

YEL-kysymyksessä Salon viesti on terävä.

– Yrittäjien tulisi maksaa omat eläkkeensä itse, Samu Salo sanoo ja tarkentaa:

– Ja järjestelmän pitäisi olla sellainen, että yrittäjät pystyisivät maksamaan itse eläkkeensä. Nyt veronmaksajat kompensoivat syntyvää alijäämää vähintään 500 miljoonalla, jopa 900 miljoonalla eurolla vuodessa.

Mutta Salo ei säästele kritiikkiä myöskään valtiota kohtaan.

– Valtio itse aiheuttaa sen, että yrittäjä ei voi hinnoitella tuotteitaan ja palveluitaan riittävälle tasolle, jotta pystyisi maksamaan eläkettään. Ja valtiolla tarkoitan tässä nyt sitä, että valtio polkee nyt hintoja kompensoimalla yrittäjien eläkealijäämää, hän sanoo.

Sama ongelma koskee suuria yrityksiä, jotka Salon mukaan polkevat hintoja ja asettavat maksuaikoja pienille alihankkijoille täysin kohtuuttomiksi. Pienemmillä yrityksillä on harvemmin mahdollisuuksia vastustaa tällaista toimintatapaa.

Kehysriihestä ei Insinööriliiton Salon mukaan ole odotettavissa muutosta YEL-kannustimiin. Se on hänen mielestään vakava laiminlyönti.

– Tämä pitäisi hoitaa perusteellisesti nyt, kun asiaan on kerran tartuttu. Pienille yrittäjille on annettava tosiasiallinen mahdollisuus suoriutua velvoitteistaan, Salo painottaa.