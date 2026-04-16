Tänään julkaistun Puoluebarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat vasemmistoliittoon edelleen selvästi myönteisemmin kuin moneen muuhun puolueeseen, ja näkemykset puolueesta ovat muuttuneet kaikkein vähiten viime syksyyn verrattuna.

Historiallisen heikot arviot hallitukselle

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus saa kevään Puoluebarometrissa vaalikauden heikoimman arvionsa. Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ja vain 27 prosenttia pitää sen toimintaa vähintään melko hyvänä.

95 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista antoi hallitukselle vähintään melko huonon arvosanan. Niin teki myös valtaosa vihreiden ja SDP:n kannattajista. Keskustan kannattajat suhtautuvat hallitukseen selkeästi myönteisemmin, mutta silti keskustalaisista 67 prosenttia pitää hallituksen työn jälkeä heikkona.

Orpon hallituksen tulos on koko Puoluebarometrin yli 30-vuotisessa historiassa viidenneksi heikoin.

Opposition kokonaisarvio jää vaisummaksi: enemmistö suomalaisista kokee senkin onnistuneen heikosti vaihtoehtojen esittämisessä. Vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa arvio on kuitenkin selvästi myönteisempi. Yli puolet puolueen äänestäjistä katsoo opposition tehneen hyvää työtä. Oppositioon tyytyväisiä ovat myös SDP:n ja vihreiden kannattajat.

Puolueiden yleiskuvan saralla vasemmistoliitto sijoittuu keskikastiin, mutta erottuu edukseen kehityksen suunnalla. 37 prosenttia Puoluebarometrin vastaajista suhtautuu myönteisesti vasemmistoliittoon.

Vasemmistoliittoa kohtaan koettu myönteisyys on laskenut vain kolme prosenttiyksikköä, vähemmän kuin millään muulla eduskuntapuolueella. Useiden hallituspuolueiden – erityisesti kokoomuksen ja keskustan – arviot ovat heikentyneet selvästi enemmän.

KD:sta ja perussuomalaisista huonoimmat mielikuvat

Barometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä myönteisimmin SDP:hen ja keskustaan, mutta vasemmistoliitto seuraa tiiviissä joukossa vihreiden ja kokoomuksen kanssa. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset herättävät vähiten positiivisia tunteita.

Puoluebarometrin mukaan äänestysaktiivisuuden ei odoteta merkittävästi nousevan ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nuorten äänestämishalukkuus on edelleen arveluttavalla tasolla, kun taas iäkkäämmät ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat pitävät äänestämistään varmana.