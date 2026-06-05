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Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii kokoomukselta selvää vastausta kysymykseen, aikooko puolue ajaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n esityksiä seuraavalla vaalikaudella.

– Työntekijöillä on oikeus tietää, mitä puolue aikoo tehdä. Sitoutuuko kokoomus siihen, ettei se tavoittele työajan pidentämistä eikä mahdollista palkanosien leikkaamista seuraavalla vaalikaudella? Aalto kysyy tiedotteessa.

Aallon mukaan kokoomusjohtoinen hallitus on kaudellaan toteuttanut poikkeuksellisen laajasti työnantajajärjestöjen työmarkkinatavoitteita.

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– Kyse on tavallisten palkansaajien toimeentulosta. Jos sunnuntai- ja ylityökorvauksia leikataan tai arkipyhiä poistetaan, seurauksena on suora palkan aleneminen tai työajan pidentyminen samalla palkalla.

Teollisuusliitto on jo laskenut alustavasti esimerkkejä siitä, minkä verran EK:n esitykset sunnuntai- ja ylityökorvausten heikentämisestä leikkaisivat teollisuuden työntekijöiden vuosiansioita. Ammattinimikkeestä riippuen ansiomenetykset olisivat keskimäärin noin 3–11 prosenttia vuodessa.

– Kyse ei ole vähäisistä muutoksista, vaan monissa tapauksissa tuhansien eurojen vuosittaisista tulonmenetyksistä, Aalto painotttaa.

Laskelmassa kuumavalssaaja menettäisi 5391 euroa vuodessa, prosessinhoitaja 2774 euroa, sahatyöntekijä 1393 euroa, metallimies 1369 euroa ja muovityöntekijä 1153 euroa.

Laskelmissa ei ole huomioitu EK:n esitystä loppiaisen ja helatorstain muuttamisesta tavallisiksi työpäiviksi.

– Viime vuosien kokemukset osoittavat, ettei työntekijöiden työehtojen ja etuuksien heikentäminen ole ratkaissut Suomen talouden ongelmia. Siksi on perusteltua kysyä, miksi samoja lääkkeitä tarjotaan jälleen kerran, Aalto sanoo.

Keskiviikkona vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi, että EK:n viime viikolla julkaistut eduskuntavaalitavoitteet paljastavat oikeistopuolueiden tulevan agendan. Työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaati puolestaan maanantaina, että työelämäheikennyksille on saatava seuraavissa vaaleissa ”stoppi”.