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Tiistaina julkaistu puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti esittää puolustusmenojen tuplaamista yli 7 miljardista yli 14 miljardiin nopealla tahdilla. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ainoana puolueena jätti eriävän mielipiteen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolustuksen parlamentaarisen ryhmän jäsen Pia Lohikoski ihmettelee, miksi muut puolueet kuittasivat silmää räpäyttämättä sotilaalliseen puolustukseen kohdistuvat nostot, jotka ylittävät jopa Naton vaatimukset. Lohikoski vaatii niitä kertomaan, mistä rahat saadaan.

– Samat puolueet, jotka kuittasivat parlamentaarisen ryhmän raportin, ovat myös sitoutuneet velkajarrun valtaviin 8-11 miljardin sopeutuksiin. Näiden puolueiden pitäisi nyt rehellisesti ja avoimesti kertoa mistä nämä rahat saadaan, Lohikoski sanoo.

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"Kaikki toteavat, että raportin esitys ei ole realistinen."

– Vasemmistoliiton mielestä tämä yhtälö yhdistettynä velkajarruun ei kerta kaikkiaan ole mahdollinen.

Lohikosken mukaan nyt näyttää siltä, että muut puolueet alkavat tulla vasemmistoliiton kanssa samoihin johtopäätöksiin.

– Eilen vasemmistoliiton linjoille tulivat demareiden Lindtman ja perussuomalaisten Purra, tänään myös keskustan Kaikkonen ja he kaikki toteavat, että raportin esitys ei käy sellaisenaan, eikä ole realistinen, Lohikoski sanoo.

– Työryhmässä tällaista puhetta ei kuulunut. Edelleen peräänkuulutan vasemmistoliiton vaatimusta siitä, että on välttämätöntä käydä laaja keskustelu näiden miljardiluokan menojen rahoituksesta.

Hän huomauttaa, että yksin sotilaallinen puolustus ei luo turvallisuutta.

– Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaaditaan myös muita toimia, kuten mielenterveyden, terveydenhuollon ja nuorten tulevaisuudenuskon tukemista, sekä ilmastotoimia, Lohikoski sanoo.