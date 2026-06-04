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Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pohtii kansallisen polkupyörärekisterin perustamista.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Furuholm jätti asian selvittämiseksi eduskunnassa toimenpidealoitteen.

Hänen mukaansa pyörävarkaudet ovat Suomessa yleinen mutta aliarvioitu omaisuusrikos, joka vaikeuttaa pyöräilyä ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

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"On kestämätöntä, että viranomaiset ovat voimattomia näin yleisen omaisuusrikoksen edessä."

– Pyörien varastaminen on tällä hetkellä liian helppoa, ja varastettujen pyörien jäljittäminen polkee paikallaan. On kestämätöntä, että viranomaiset ovat voimattomia näin yleisen omaisuusrikoksen edessä, Furuholm sanoo.

– Monelle ihmiselle pyörä on tärkeä kulkuväline arjessa, työmatkoilla ja perhe-elämässä. Pyörävarkaudet heikentävät halukkuutta pyöräilyyn ja erityisesti arvokkaampien pyörien hankintaan, Furuholm sanoo.

Suomen poliisi sai vuonna 2025 ilmoituksen 17 100 varastetusta polkupyörästä, ja vakuutusyhtiöt maksoivat samana vuonna korvauksia noin 12 miljoonaa euroa. Kaikki pyörävarkaudet eivät kuitenkaan päädy poliisin tietoon.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan kansallisen polkupyörärekisterin selvittämistä yhteistyössä viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja pyöräalan toimijoiden kanssa. Rekisterin avulla voitaisiin helpottaa varastettujen pyörien tunnistamista ja palauttamista sekä vaikeuttaa varastettujen pyörien jälleenmyyntiä.

– Jos käytettyä pyörää ostava ihminen voisi helposti tarkistaa, onko pyörä ilmoitettu varastetuksi, pyörävarkauksista tulisi nykyistä vähemmän kannattavia, Furuholm sanoo.

Useissa Euroopan maissa on jo otettu käyttöön polkupyörärekistereitä tai selvitetty niiden käyttöönottoa. Esimerkiksi Ruotsin valtion tie- ja liikennetutkimuslaitos VTI on suositellut kansallisen polkupyörärekisterin selvittämistä pyörävarkauksien vähentämiseksi.