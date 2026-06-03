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Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nuorten miesten syrjäytymisestä. Furuholm muistuttaa, että arviolta 50 000 nuorta miestä on vailla työtä tai opiskelupaikkaa, ja lisäksi suuri joukko nuoria jää tilastojen ulkopuolelle yksinäisyyden, mielenterveysongelmien ja sosiaalisen vetäytymisen vuoksi.

– Nuorten miesten syrjäytyminen on tikittävä aikapommi, joka aiheuttaa jo nyt valtavaa inhimillistä kärsimystä ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeistohallituksen politiikka on heikentänyt yleisesti nuorten asemaa ja erityisesti nuorilla miehillä on kohonnut riski pitkittyneeseen syrjäytymiseen, Furuholm sanoo tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että hallitusohjelman mukaan poikiin ja miehiin kohdistuviin tasa-arvo-ongelmiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota erityisesti nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Furuholmin mukaan hallituksen teot ovat lähinnä syventäneet ongelmia.

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– Valitettavasti nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman suuren taakan sekä sosiaaliturvaan että palveluihin kohdistetuista leikkauksista. Toimeentulon romuttaminen ja nuorten tarvitsemien palveluiden heikentäminen uhkaa jättää yhä useamman tyhjän päälle, Furuholm sanoo.