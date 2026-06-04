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Vasemmistoliiton oululaisen kansanedustajan Jessi Jokelaisen mukaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on tullut tiensä päähän. Hänen mielestään nyt tarvitaan perustuloa enemmän kuin koskaan.

– Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme ei enää vastaa muuttuneen työelämän todellisuutta, Jokelainen sanoo.

– Yli 60 tukimuodosta koostuva, velvoittava ja harkinnanvarainen etuusjärjestelmä on rakennettu aikaan, jolloin nykyistä useammalla työurat olivat yhtenäisiä. Tuo maailma on radikaalisti muuttunut.

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"Politiikan tehtävä on tunnistaa murros ajoissa, ei vasta kriisin jälkeen."

Jokelainen muistuttaa siitä, että osa-aikatyö, kevytyrittäjyys, pätkätyöt, alanvaihdot ja jatkuva uudelleenkouluttautuminen ovat arkea yhä useammalle. Hän nostaa esiin myös tekoälyn vaikutukset työelämään.

– Tarvitsemme perustuloa senkin vuoksi, että tekoäly uhkaa mullistaa työmarkkinoita tavalla, johon nykyinen etuushimmeli ei pysty vastaamaan.

Perusturvan on Jokelaisen mukaan oltava ennen kaikkea ennakoitava, ja sen on kannustettava toimeliaisuuteen, ei pelkoon. Hän arvioi perustulon vastaavan näihin tarpeisiin.

– Nythän tilanne on paikoittain täysin absurdi. Ihmisiä voidaan rangaista harrastuksista, osaamisen kehittämisestä, aiemmasta yritystoiminnasta tai pienistäkin yrityksistä parantaa omaa asemaansa. Tämä on inhimillisesti nöyryyttävää, hallinnollisesti kallista ja yhteiskunnan kannalta täysin väärä suunta.

Kansanedustaja nostaa esiin myös sen, että perustulo mahdollistaisi työn, opiskelun, yrittäjyyden ja luovan toimeliaisuuden ilman pelkoa perustarpeiden täyttämisestä. Orpon hallituksen yleistukimalli menee Jokelaisen mukaan oikeaan suuntaan, mutta ei ole tilanteeseen nähden riittävä toimenpide.

– Politiikan tehtävä on tunnistaa murros ajoissa, ei vasta kriisin jälkeen, hän sanoo.

– On uskallettava ajatella suuria rakennemuutoksia pienten viilausten sijaan, sillä näin suuren muutoksen kynnyksellä viilaukset eivät enää riitä. Perustulon aika ei ole joskus, se on nyt.