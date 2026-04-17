Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitteli perjantaina hallituksen ehdotusta sosiaalihuoltolain muutoksiksi perjantaina. Hallituksen ehdotuksen mukaan vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakasmaksuja korotetaan tuntuvasti. Kokonaisuudessaan korotuspaketti on suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa.
Esitysluonnoksen mukaan kotihoidon asiakasmaksut kasvaisivat keskimäärin 119 eurolla vuodessa. Korotukset koskisivat käytännössä lähes kaikkia kotihoidon asiakkaita. Hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.
Perussuomalaiset vastuussa
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela pitää esitystä käsittämättömänä.
– Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, suomalaisilta vanhuksilta viedään tuhkatkin pesästä, Koskela sanoo.
Yli puolella asiakkaista rahat eivät jo nyt riitä
Hallituksen esitys osuu pahasti jo valmiiksi tiukoilla oleviin vanhuksiin ja heidän omaisiinsa. Minja Koskela muistuttaa, että jo tällä hetkellä yli puolet kotihoidon asiakkaista kokee, ettei rahat riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin. Uudet korotukset uhkaisivat kurjistaa tilannetta entisestään.
Koskela näkee esityksen osana laajempaa oikeistohallituksen linjaa, joka on systemaattisesti heikentänyt vanhuspalveluita koko hallituskauden ajan. Aiempien leikkausten seurauksena vanhuspalveluista on jo jouduttu vähentämään tuhansia työntekijöitä.
– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpi prioriteetti kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen, Koskela sanoo.
Vasemmistoliitto on vaatinut toistuvasti, että hallituksen tulee perua vanhuspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ja turvata ikäihmisille riittävät, laadukkaat palvelut.