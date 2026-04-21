Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin viime päivien ulostuloihin talouspolitiikasta.

Lindtman on esittänyt Helsingin Sanomain haastattelussa, että Suomi voisi ottaa mallia Espanjan talouspolitiikasta. Li Andersson pitää Lindtmanin linjausta hienona. Samaan hengenvetoon Lindtman kuitenkin ilmoitti, ettei velkajarrun 8–11 miljardin sopeutusvaatimuksesta tule luopua.

– Tämä on täysin ristiriidassa Espanjan mallin kanssa, Andersson kirjoittaa Instagramissa.

Purran vahtivuoro

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kiirehti tuomitsemaan sekä Lindtmanin linjauksen että Espanjan talousmallin ”sosialismina”.

– Tässä taas hyvä esimerkki Purran ylimielisyydestä, Andersson kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että Riikka Purran vahtivuorolla Suomen velkasuhde on kasvanut 74,5 prosentista 88,5 prosenttiin, ja valtion velka on paisunut yli 45 miljardilla eurolla.

Työttömyys on korkeimmalla tasolla sitten 1990-luvun laman ja tilanne on koko EU:n huonoin. Talouskasvu on vaihdellut olemattoman ja miinusmerkkisen välillä, ja konkurssit ovat 2000-luvun ennätyslukemissa.

Espanjan malli

Espanja on Pedro Sánchezin vasemmistohallituksen johdolla kulkenut toiseen suuntaan kuin Suomi. Maan talous kasvoi 3,5 prosentilla vuonna 2024 ja 2,5 prosentilla vuonna 2025. Työttömyys on laskenut 16 prosentista alle kymmeneen prosenttiin. Valtionvelka on supistunut 120 prosentista noin 100 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Tällaisesta Purra saa vain unelmoida, Andersson toteaa.

Anderssonin mukaan tulokset selittyvät konkreettisilla toimilla: vihreään siirtymään panostaminen on kasvattanut uusiutuvien osuuden energiantuotannossa 50 prosenttiin, mikä suojelee kuluttajia ja yrityksiä hintapiikeiltä.

Vuoden 2021 työmarkkinauudistus vähensi määräaikaisia työsuhteita 25,6 prosentista noin 15 prosenttiin. Vähimmäispalkkaa on korotettu 66 prosenttia ja Espanjassa säädettiin myös ensimmäisenä kansallinen laki alustatalouden työntekijöiden työsuhteista.

Andersson myöntää, että Espanja on hyötynyt myös EU:n elpymisvälineestä, mutta pitää sitä ennen kaikkea todisteena siitä, että investoinneilla vähennetään sekä työttömyyttä että velkaa, kun ylisuuret leikkaukset vain pahentavat tilannetta.

– Espanjan esimerkki osoittaa, miten ihmisten ostovoiman ja työehtojen parantaminen ovat hyväksi taloudelle. Purra ja kumppanit taas osoittavat, miten helppoa kansantalous on hyydyttää surkealla politiikalla, Andersson päättää.