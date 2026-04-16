Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumin laaja selvitys maalaa huolestuttavan kuvan siitä, miten uusi vammaispalvelulaki toimii käytännössä. Selvityksen mukaan hyvinvointialueet näyttävät käyttävän lakia ennen kaikkea säästövälineenä: henkilökohtaista apua ja ympärivuorokautista tukea on korvattu kotihoidon käynneillä, vaikka ne eivät vastaa vammaisten ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin samalla tavalla.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää tilannetta vakavana ja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– On häpeällistä, että uutta vammaislakia käytetään säästötoimena, Furuholm sanoo tiedotteessaan.

Lakimuutos rajasi palveluiden piiriä

Orpon hallitus kavensi vammaispalvelulain soveltamisalaa vuoden 2025 alusta voimaan tulleella muutoksella. Lakiin lisättiin niin sanottu elämänvaiheeseen liittyvä säännös, jonka perusteella palveluja myönnettäessä arvioidaan, poikkeaako vammaisen ihmisen tuen tarve siitä, mikä kyseisessä elämänvaiheessa on tavanomaista.

Samassa yhteydessä hyvinvointialueiden rahoitusta leikattiin. Jo lainvalmisteluvaiheessa arvioitiin, että muutos saattaisi rajata esimerkiksi ikääntyneet vammaiset kokonaan vammaispalveluiden ulkopuolelle.

– Nyt näemme, että hallituksen poliittiset päätökset ja hyvinvointialueiden heikko taloustilanne johtavat siihen, että yhä useampi vammainen jää yleislakien mukaisten palveluiden varaan, eivätkä vammaisten oikeudet siten toteudu, Furuholm toteaa.

Yhdenvertaisuus vaarassa

Vammaisfoorumin selvitys perustuu sekä asiakkaiden että työntekijöiden kokemuksiin. Sen mukaan vammaispalveluiden toteuttamisessa on merkittäviä rakenteellisia ongelmia, jotka vaarantavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen pääsyn palveluihin.

Erityisen huolestuttavana selvityksessä pidetään sitä, että asiakkaita siirretään kategorisesti yleislakien piiriin, vaikka työntekijät kertovat, ettei näitäkään palveluita ole tällä hetkellä riittävästi saatavilla.

Tilanteen korjaamiseksi Vammaisfoorumi vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä, yhtenäisempiä ja yksilöllisempiä soveltamiskäytäntöjä, parempaa tiedottamista sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistamista.

Timo Furuholm muistuttaa, että Suomea sitoo myös YK:n vammaisyleissopimus.

– Kaikille vammaisille on turvattava oikeus tarvitsemiinsa palveluihin, eikä niiden ulkopuolelle saa rajata iän tai muun epäasiallisen syyn perusteella, hän painottaa.