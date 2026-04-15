Minja Koskela muistutti välikysymyskeskustlussa, että vahva valtiontalous rakentuu korkeasta työllisyydestä, osaamiseen ja innovaatioihin perustuvasta tuottavuuskasvusta sekä riittävästä tulopohjasta, joka turvataan oikeudenmukaisella verotuksella.

– Tämän kaiken oikeistohallitus on sössinyt. Työttömyys kasvaa, konkurssit ja köyhyys lisääntyvät ja valtion velkaantuminen jatkuu, Koskela sanoi.

Koskelan mukaan Suomessa sekä pienituloisten henkilökohtainen talous että valtion talous ovat nyt huonommalla tolalla kuin hallituksen aloittaessa. Hän muistutti, että tällä hallituskaudella köyhien määrän arvioidaan kasvavan yli 100 000 ihmisellä.

– Asunnottomuus ja ruoka-avun tarve kasvavat Suomessa juuri nyt Orpo–Purran vahtivuorolla. Taloudellinen ahdinko koskettaa yhä laajemmin myös keskiluokkaa: työssäkäyviä, pienyrittäjiä ja eläkeläisiä. Lisäksi Trumpin politiikka uhkaa nostaa energian hintaa. Tämä osoittaa jälleen, että fossiiliriippuvuudesta irtautuminen on myös pienituloisten etu, Koskela sanoi.

Lapsiperheköyhyys syvenee

Koskela nosti esiin myös lapsiperheköyhyyden kasvun.

– Hallituksen politiikka uhkaa tietoisesti pudottaa 31 000 uutta lasta köyhyyteen. Lapsiperheköyhyyden syventäminen on moraalisesti väärin ja myös taloudellisesti kestämätöntä, sillä ylisukupolvisen syrjäytymisen myötä valtion verotulot vähenevät ja menot lisääntyvät, Koskela sanoi.

Koskelan mukaan oikeisto rakastaa siteerata vasemmistoliiton edesmenneen kansanedustajan Outi Ojalan sanomaa ”Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”, mutta ei osaa toimia sen mukaan.

– Kun vasemmistoliitto puolestaan puhuu vahvasta valtiontaloudesta, se tarkoittaa oikeudenmukaista tulonjakoa, varallisuuserojen kaventamista, työntekijöiden oikeuksien vahvistamista, reilua kilpailua ja pienituloisista huolehtimista. Valtiontaloutta ei vahvisteta ajamalla ihmisiä köyhyyteen, Koskela sanoi.

Hyvästit hyvinvointivaltiolle

Koskela totesi myös, etteivät hallituksen välttämättöminä esittämät päätökset sitä ole.

– Oikeistohallituksen talouspolitiikan todellinen tarkoitus ei ole ollut missään vaiheessa velkaantumisen vähentäminen vaan ainoastaan tulonjaon muokkaaminen rikkaimpien eduksi, hän sanoi.

– Samalla he ovat tehneet lopullisen pesäeron pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon eli maailman historian menestyneimpään yhteiskuntamalliin. Sillä tiellä odottaa miljardöörien valta ja tavallisen kansan syvenevä ahdinko, Koskela ripitti.