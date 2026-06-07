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Kolumbialaiset yksityisten turvallisuusyritysten värväämät palkkasoturit ovat osallistuneet Sudanin sisällissotaan kapinallisjoukkojen rinnalla, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) tuoreessa raportissaan.

Järjestön mukaan palkkasotureita on värvätty Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivan turvallisuusyrityksen kautta, ja heidät on kuljetettu emiirikuntien sotilastukikohtien kautta Sudaniin tukemaan RSF:n joukkoja (Rapid Support Forces).

Järjestön mukaan kyse on uudesta todisteesta siitä, että Arabiemiraatit tukee merkittävästi RSF-joukkoja, joita on syytetty toistuvista sotarikoksista.

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– Kolumbialaisten palkkasotureiden rekrytointi lisää kasvavaa todistusaineistoa siitä, että Emiraatit antaa sotilaallista tukea RSF:lle, joka on syyllistynyt vakaviin julmuuksiin Sudanissa, HRW:n Afrikan-osaston johtaja Mausi Segun sanoo.

Videoita taisteluista

Human Rights Watchin 83-sivuinen raportti perustuu palkkasotureiden ja kolumbialaisten entisten sotilasviranomaisten haastatteluihin sekä videoaineistoon.

Järjestö paikansi videoita, joissa ulkomaiset palkkasoturit taistelevat El Fasherin kaupungissa Pohjois-Darfurissa. RSF valtasi kaupungin lokakuussa 2025.

HRW:n mukaan kaupungissa tehtiin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, kuten murhia, raiskauksia, nälkiinnyttämistä sekä hyökkäyksiä vammaisia ihmisiä vastaan.

Kuusi todistajaa kertoi nähneensä joukkomurhien yhteydessä ulkomaisia ”valkoisia” taistelijoita, joilla oli videoissa näkyviä suojavarusteita: kypärät, luotiliivit ja polvisuojat.

Yksi kolumbialainen palkkasoturi kertoi HRW:lle kouluttaneensa RSF:n uusia taistelijoita Nyalan alueella Etelä-Darfurissa keväällä 2025. Hänen mukaansa monet heistä olivat pieniä lapsia.

Kolumbialainen media La Silla Vacía raportoi niin ikään, että osa palkkasotureista osallistui RSF:n lapsisotilaiden kouluttamiseen.

Kansainvälisen oikeuden mukaan alle 15-vuotiaiden lasten värvääminen tai käyttäminen aseellisessa konfliktissa on sotarikos.

YK vahvisti viime vuonna 16 tapausta, joissa RSF oli värvännyt lapsia. Ryhmä lisättiin samalla YK:n häpeälistalle vakavista lapsiin kohdistuneista rikkomuksista aseellisissa konflikteissa.

Alueelliset vallat ruokkivat sotaa

Sudanissa on käyty sisällissotaa huhtikuusta 2023 lähtien. Vastakkain ovat hallituksen Sudanin asevoimat SAF (Sudanese Armed Forces) ja RSF-joukot.

Sudanin asevoimia johtaa maan presidentti Abdel Fattah al-Burhan. RSF:n johdossa on kenraali Mohamed Hamdan Dagalo.

Sota on muuttunut myös alueelliseksi valtakamppailuksi.

Saudi-Arabia, Egypti, Iran ja Turkki ovat tukeneet hallituksen joukkoja, kun taas Arabiemiraatit, Etiopia ja Itä-Libyan hallinto ovat tukeneet RSF:ää.

Konfliktissa on kuollut jo yli 150 000 ihmistä, ja noin 13 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan joko Sudanin sisällä tai naapurimaihin.

Laajat alueet kärsivät nälästä, väkivallasta ja humanitaarisesta kriisistä.

Yhteydet Yhdistyneiden arabiemiirikuntien johtoon

Human Rights Watchin mukaan Abu Dhabissa toimiva turvallisuusyritys Global Security Services Group (GSSG) on palkannut vuodesta 2024 lähtien satoja kolumbialaisia palkkasotureita Sudaniin.

Tutkivan järjestön The Sentryn mukaan yrityksen perusti vuonna 2016 Ahmed Mohammed al-Humairi, joka toimii Arabiemiraattien presidentin kanslian pääsihteerinä.

Al-Humairin kerrotaan olevan läheisessä yhteydessä maan varapresidenttiin, sheikki Mansour bin Zayed Al Nahyaniin, joka on presidentin veli.

Vuonna 2017 al-Humairi siirsi omistuksensa liikekumppanilleen Mohamed Hamdan al-Zaabille.

GSSG on aiemmin kertonut olevansa Arabiemiraattien hallituksen ainoa aseistettu yksityinen turvallisuuspalvelujen tarjoaja.

Arabiemiraatit on kiistänyt tukevansa RSF-joukkoja sotilaallisesti ja sanoo antaneensa Sudanille vain humanitaarista apua.

Human Rights Watchin mukaan YK:n turvallisuusneuvoston pitäisi kuitenkin tutkia GSSG:tä ja muita yksityisiä yrityksiä niiden mahdollisesta roolista asevientikieltojen rikkomisessa.

– Siviilit maksavat hinnan siitä, ettei Emiraattien tukea RSF:lle haluta tunnustaa. Hallitusten ei pitäisi enää hyväksyä maan epäuskottavia kiistämisiä eikä niiden pitäisi enää hyväksyä, että sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Sudanissa ei rangaista, Segun sanoo.