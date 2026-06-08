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Suomen ICANin teettämä mielipidekysely osoittaa, että suomalaisista enemmistö vastustaa edelleen ydinaseiden sijoittamista Suomeen.

ICAN Finland on kansainvälisen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -järjestön suomalainen yhteistyöverkosto, joka tähtää ydinaseiden kieltämiseen ja hävittämiseen.

Laki on muuttumassa

Suomen nykyinen, lähes 40 vuotta vanha ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomen alueella. Tilanne on muuttumassa, koska eduskunnassa on parhaillaan loppusuoralla valiokuntakäsittelyssä lain muuttaminen siten, että tämä este poistettaisiin lainsäädännöstä.

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"Ydinasekielto Suomen alueella tulee säilyttää laissa."

Hallituksen esityksessä arvioidaan vanhan ydinenergialain ydinaseita koskevan pykälän rajoittavan täysimääräistä Nato-jäsenyyttä.

– Väite on laajasti kiistetty, sillä Nato-sopimuksessa – liittokunnan oikeudellisessa perustassa – ei mainita ydinaseita, ja Nato-mailla on erilaisia linjauksia useista kiistanalaisista aseista, kuten esimerkiksi henkilömiinoista tai rypäleaseista, ilman että tämä on haitannut liittokunnan toimintaa, ICAN Finland arvioi tänään maanantaina toimittamassaan tiedotteessa.

Järjestö toteaa, että vaikka suomalainen yleinen mielipide tukee laajasti Nato-jäsenyyttä, se kyselyn mukaan vastustaa ydinaseita ja erityisesti niiden sijoittamista Suomen maaperälle.

ICAN-liikkeelle toukokuussa tehty mielipidekysely vahvistaa sen, että vastanneista 18 prosenttia kannattaa ydinaseiden sijoittamista Suomeen, kun taas 58 vastustaa sitä. Naiset ovat selvästi kriittisempiä ydinaseiden sijoitusta kohtaan, 70 prosenttia vastustaa sitä.

Riski kasvaa?

ICAN Finlandia edustava Kati Juva on huolissaan siitä, että lakimuutos vie eduskunnalta jatkossa mahdollisuuden päättää, tuodaanko Suomeen ydinaseita. Hän painottaa sitä, että jos ydinaseiden kielto poistetaan laista, kasvaa riski siihen, ettei suomalaisilta enää kysytä, mitä aseita esimerkiksi Yhdysvalloille DCA-sopimuksen mukaan luovutetuille varastoalueille tai lentokentille tuodaan.

– Suomalaisten enemmistö ei kannata ydinaseita eikä niiden sijoittamista Suomeen. Ydinasekielto Suomen alueella tulee säilyttää laissa, Juva toteaa.

Kansalaisjärjestöjen ja ydinaseiden vastustajien koalitio, mukaan lukien ICAN Finland, kaikki suomalaiset rauhanjärjestöt ja useat humanitaarisen avun järjestöt vastustavan lain muuttamista ydinaseiden suhteen. Järjestöt korostavat, ettei Suomella ole operatiivista tarvetta ydinaseille alueellaan.

Ei jäänne menneisyydestä

Nobelin rauhanpalkinnon työstään saaneen kansainvälisen ICANin toiminnanjohtaja Melissa Parke toivoo että, Suomen kansanedustajat hylkäisivät esityksen.

– Suomen ydinenergialain ydinräjähteiden kielto ei ole jäänne menneisyydestä. Se on myös tärkeä tunnustus sille, että turvallisuus perustuu kansainväliseen oikeuteen ja sääntöpohjaiseen järjestykseen, joka suojaa pieniä valtioita, Parke sanoo.

– Perustelut lain muuttamiselle ovat virheellisiä, kuten Ukrainan sota osoittaa. Venäjä on esittänyt ydinaseuhkauksia neljän vuoden ajan, mutta ei ole saanut aikaan antautumista, eikä uhkauksilla ole saavutettu sotilaallista etua. Ydinaseet eivät ole sodankäynnin väline.”

ICAN lisäksi muistuttaa tiedotteessaan Tukholman rauhantutkimuslaitoksen SIPRI:n tutkijoiden todenneen, että koska Suomi sijaitsee vain 160 kilometrin päässä merkittävästä venäläisestä ydinsukellusvenetukikohdasta, lain muutos voisi madaltaa Venäjän kynnystä ennaltaehkäiseviin iskuihin.

ICAN teetti tutkimuksen YouGovilla, joka on kansainvälinen markkinatutkimus- ja analytiikkayhtiö. Se kerää tietoa ihmisten mielipiteistä, kulutustottumuksista ja arvoista.