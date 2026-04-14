Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho arvostelee jyrkästi hallituksen esitystä, joka sallisi määräaikaiset työsopimukset ilman perusteltua syytä. Yrttiaho jätti asiasta eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja katsoo, että esitys on ristiriidassa sekä perustuslain että kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimusten kanssa.

Yrttiahon mukaan esitys lisäisi perusteettomia pätkäsopimuksia, niiden ketjuttamista ja erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

– Määräaikaisuuksien mahdollistaminen ilman perusteltua syytä lisää pätkäsopimuksia ja niiden ketjuttamista sekä raskaus- ja perhevapaasyrjintää, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

Hän viittaa siihen, että hallituksen omissa perusteluissa todetaan määräaikaisuuksien lisäävän syrjintäriskiä. Yrttiahon mukaan tämä on vastoin perustuslain syrjintäkieltoa ja heikomman osapuolen suojaa koskevia velvoitteita. Lisäksi hän katsoo, että esitys mahdollistaa irtisanomissuojan kiertämisen tavalla, joka on kielletty ILO:n yleissopimuksessa.

Yrttiaho kritisoi myös ehdotusta lomautusilmoitusajan lyhentämisestä ja paikallisen sopimisen laajentamisesta työehtosopimusten ohi. Hänen mukaansa tämä heikentäisi työntekijöiden neuvotteluasemaa ja rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia ammatillisen järjestäytymisen turvaamisesta.

– Hallituksen ehdottama lomautusilmoitusajasta sopiminen loukkaa ammatillista yhdistymisvapautta ja työehtosopimusosapuolten sopimusvapautta, Yrttiaho toteaa.

Yrttiaho katsoo, ettei lakiesitystä voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja että hallituksen tulisi vetää se pois eduskunnasta. Hänen mukaansa kokonaisuus merkitsisi työntekijöiden suojan huomattavaa heikentämistä ja antaisi työnantajille aiempaa laajemman vallan työsuhteiden ehdoista.