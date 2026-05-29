Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä haluaa reilun kaupan marjoja kauppoihin tarjolle.
Kivelä teki HOK-Elannon edustajiston vasemmistoryhmässä aloitteen reilun kaupan marjoista. Hän haastaa kaikki kauppaketjut ottamaan käyttöön reilun kaupan sertifikaatin luonnonmarjoille.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto paljasti keskiviikkona valtakunnallisen marja-alan kartellin, jossa viisi suurta luonnonmarja-alan yhtiötä yhtenäistivät luonnonmarjojen hankintahintoja vuosina 2013–2023. S-ryhmä puolestaan ilmoitti torstaina, että se harkitsee marjantoimittajien vaihtoa.
Kivelän mukaan nyt olisi oikea aika ottaa käyttöön marjojen reilun kaupan sertifikaatti.
– Reilu kauppa on kehittänyt sertifikaatin luonnonmarjoille jo vuosia sitten. Viimeistään nyt on aika lopettaa Suomessa vuosikymmeniä jatkunut marjanpoimijoiden riisto, Kivelä sanoo.
Marja-alalla on ollut toistuvia ongelmia työntekijöiden oikeuksien ja jopa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Suomessa on käyty marjanpoimintaan liittyviä ihmiskauppaoikeudenkäyntejä. Tavallisen kuluttajan on kuitenkin vaikea tehdä eettisiä valintoja marjoja ostaessaan ilman reilun kaupan merkkiä.
– Jostain syystä isot kauppaketjut eivät ole vielä lähteneet sertifikaattiin mukaan. HOK-Elannon täytyy kantaa oma vastuunsa. Kaupoissa myytävien marjojen täytyy olla vastuullisesti tuotettuja. Haastan kaikki kauppaketjut ottamaan sertifikaatin käyttöön, Kivelä sanoo.
Vasemmistoryhmä esittää aloitteessaan, että HOK-Elanto lähtee mukaan reilun kaupan marjojen kauppaan ja siirtyy myymään ainoastaan sertifikaatin saaneita luonnonmarjoja. Ryhmä teki aloitteen jo huhtikuussa.
Reilun kaupan sertifikaatti edellyttää reiluja työolosuhteita, työntekijöiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeuksia sekä turvallisia elinolosuhteita.