Perustuslakivaliokunnan jäsen Johannes Yrttiaho (vas.) jätti keskiviikkona eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan mietintöön ydinenergialain ja rikoslain muutosta koskevasta hallituksen esityksestä. Hänen arvionsa mukaan ydinaserajoitusten purkaminen on ristiriidassa perustuslain takaaman Suomen täysivaltaisuuden kanssa ja jättää ydinaseiden maahantuonnin Yhdysvaltojen harkintaan.

– Perustuslain ensimmäisessä virkkeessä turvattu Suomen täysivaltaisuus on perustuslain keskeisimpiä säännöksiä. On käsittämätöntä, että valiokunnan enemmistö on valmis vaikenemaan koko kysymyksen, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

Hallituksen esityksellä poistettaisiin ydinenergialaista ydinräjähteitä koskeva kielto ja lisättäisiin rikoslain ydinräjähderikospykälään poikkeusperusteet, joiden mukaan kriminalisointi ei koskisi esimerkiksi puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

– Valiokunnan enemmistö väittää, että nyt käsiteltävä hallituksen esitys ei liittyisi Suomen ja USA:n väliseen DCA-sopimukseen tai Suomen täysivaltaisuuteen. Muutoksen myötä ydinaseiden maahantuonnin, kuljettamisen tai varastoinnin sallittavuus kuitenkin riippuu nimenomaan puolustusyhteistyötä koskevasta päätöksenteosta. Siinä DCA-sopimuksen mukaan Yhdysvalloilla ei ole mitään todellista velvollisuutta kunnioittaa Suomen poliittisia näkemyksiä sen jälkeen, kun laissa olevat rajoitteet on purettu. Vieraalle valtiolle on DCA-sopimuksella jo annettu ennennäkemätön valta käyttää Suomen aluetta, ja nyt se laajennetaan koskemaan myös ydinaseita, Yrttiaho sanoo.

Hänen mukaansa ydinasekiellon poistaminen lisäisi riskiä, että Yhdysvallat käyttää taktisia ydinaseita Suomen aluetta tai ilmatilaa hyödyntäen suurvaltojen aseellisen konfliktin eskaloituessa. Yhdysvaltojen ydinaseiden oletetut kohteet Venäjällä sijaitsevat aivan Suomen rajan tuntumassa. Suomeen sijoitetut ydinaseet tai ydinaseisiin tai niiden kauttakulkuun liittyvä infrastruktuuri olisivat myös sotilaallinen kohde.

Yrttiaho katsoo esityksen perustuslaillisiksi ongelmiksi myös ydinaseiden sallittua maahantuontia koskevan päätöksentekomenettelyn epämääräisen ja puutteellisen sääntelyn sekä rikoslain ydinräjähderikokseen ehdotetun poikkeussäännöksen muotoilun, joka ei täytä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaatimuksia.

Kansanedustaja Yrttiahon mukaan lakiehdotuksia ei voidakaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä:

– Jos Suomi luopuu täysivaltaisuudestaan vieraan vallan joukkotuhoaseiden sallimiseksi alueellaan, on se ilman muuta vakava valtiosääntökysymys ja siten perustuslainsäätämisjärjestyksen mukaisesti käytännössä alistettava kansalaisten eduskuntavaaleissa ratkaistavaksi.