Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii taksialalle reiluja pelisääntöjä myös alustafirmoille työskenteleville kuljettajille. Liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä taksisääntelyn muuttamiseksi. Furuholm on valiokunnan jäsen.
– Vaikka lakiesityksellä pyritään kitkemään alalla vallitsevia haasteita, niin alustafirmojen halvat taksikyydit revitään jatkossakin kuljettajien selkänahasta, eivätkä nyt esitetyt sinänsä oikeansuuntaiset muutokset paranna heidän asemaansa, Furuholm sanoo tiedotteessa.
Hän arvioi, että kuljettajien maksettavaksi tulevat kustannukset voivat jopa kasvaa.
Furuholmin mukaan liikenne- ja viestintävaliokunta huomioi mietinnössään alustatalouden kuljettajien aseman parantamisen ja siihen liittyvän tarpeen lainsäädännön päivittämiselle. Furuholm pitää kirjausta myönteisenä, mutta muistuttaa, että esimerkiksi työsopimuslakia olisi välttämätöntä uudistaa huomioimaan alustatalous.
– Taksiliikenteen toimivuus ja tulevaisuus ei voi nojata riistotalouteen, jossa kuljettajat eivät saa elämiseen riittäviä ansioita kohtuullisella työajalla, Furuholm sanoo.