Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen talouspolitiikan epäonnistuneeksi, ja vaatii yhteisöveroalen perumista viipymättä.

Sarkkinen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli tänään tiistaina hallituksen selontekoa liiallisen alijäämän menettelystä.

– Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut, hän sanoi.

"Sopeuttamisen pitää olla oikeudenmukaista."

– Pienituloisuus, eriarvoisuus ja asunnottomuus ovat kasvaneet. Suomi on joutunut EU:n liiallisen alijäämän menettelyn lisäksi sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle ennen kaikkea työttömyyden paisumisen takia. Julkisen talouden alijäämän ja velkasuhde sen kun kasvaa.

Sarkkinen muistutti siitä, että hallitus on perustellut pienituloisiin ja sairaisiin kohdistuvia leikkauksia tarpeella vahvistaa julkista taloutta. Hän totesi hallituksen kuitenkin samaan aikaan jakaneen avokätisiä veronalennuksia suurituloisille.

Lisäksi hallitus valmistelee ensi vuonna toteutettavaa yhteisöveron alennusta, joka heikentää julkista taloutta lähes miljardilla.

– Velkaantuminen ei näytä olevan hallitukselle ongelma silloin, kun velkaa otetaan suurituloisten veroetuihin tai yhteisöveron alennukseen, Sarkkinen sanoi.

Sarkkinen vaati yhteisöveron alennuksen perumista.

Hänen mukaansa sopeutuksia tarvitaan, mutta sopeuttamisen pitää olla oikeudenmukaista ja taloudellisesti järkevää.

– Vasemmistoliiton vaihtoehdossa painottuvat verosopeutukset, kuten miljonäärivero ja yhteisöveron korotus sekä ympäristöhaitallisten tukien karsiminen, hän painotti.

– Lisäksi puolustusmenojen kasvua voisi hillitä laskemalla asevelvollisuuden epäsuorat kulut osaksi puolustusmenoja.

Sarkkinen totesi myös, että vasemmistoliiton mielestä hallituksilla täytyy olla mahdollisuus mitoittaa talouspolitiikka talouden, yhteiskunnan ja maapallon kantokyvyn mukaan. Tällöin suhdannetilanne, työllisyys, oikeudenmukainen siirtymä, ihmisten toimeentulo ja palveluiden kestävyys on voitava huomioida.

– Vasemmistoliitto ei hyväksy politiikkaa, jossa hyvinvointivaltiota puretaan EU-vaatimusten varjolla samaan aikaan, kun suurituloisille ja suuryrityksille jaetaan uusia veroetuja, Sarkkinen sanoo.