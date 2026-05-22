Työttömyys nousi maaliskuussa jo yli 11 prosenttiin ja avointen työpaikkojen määrä on laskussa. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Otto Bruun vaatii hallitukselta välittömiä toimia.

− Torkkunapin toistuva painaminen positiivisia talousuutisia odotellessa ei riitä. Hallituksen tulisi kutsua koolle parlamentaarinen työryhmä valmistelemaan miljardin euron nopeavaikutteista työllisyyspakettia, Bruun sanoo tiedotteessa.

Bruunin muistuttaa, että laaja työttömyys tulee kalliiksi ja aiheuttaa vaikeuksia kuntien talouteen. Hän arvioi Suomen olevan laskusuhdanteessa ja tarvitsevan pikimmiten tehokkaan työllisyyspaketin. Rahaa työllisyyden hoitoon Bruun löytää yhteisöveron alentamisen perumisesta.

− Uusissa arvioissaan valtiovarainministeriö myöntää, että ministeriö oli toimittanut hallitukselle ylioptimistiset luvut yhteisöveron laskemisen hyödyistä. Kallis, tehoton ja epäoikeudenmukainen yhteisöveron alennus on viimeistään nyt aika perua, hän vaatii.

Bruun parantaisi työllisyystilannetta nopeasti muun muassa vahvistamalla kuntien mahdollisuuksia aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan ja nostamalla määräaikaisesti hyvinvointialueiden investointivaltuuksia rakennus- ja korjaushankkeiden käynnistämiseksi.

– Luonnon ennallistamispaketti antaisi kaivinkoneyrittäjille töitä. Suojaosat palauttamalla pienenkin työkeikan tekemisestä tulisi kannattavampaa, Bruun sanoo.