Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi torstaina kannattavansa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan esitystä lyhennetyn työajan kokeilusta. Koskelan mukaan lyhennetyn työajan kokeilu tulee olemaan yksi vasemmistoliiton hallitusohjelmatavoitteista, mikäli puolue on hallitusneuvotteluissa ensi vuonna.

Eloranta käsitteli työajan lyhentämistä puheessaan SAK:n edustajistossa torstaina ja vaati ammattiyhdistysliikettä näyttämään asiassa suuntaa. Suomeen hän toivoi nyt nimenomaan kokeiluja työajan lyhentämisestä.

Minja Koskela tukee ajatusta:

ILMOITUS ILMOITUS

– Oikeisto ja elinkeinoelämä ovat aikoinaan vastustaneet niin kahdeksan tunnin työpäivää kuin viiden päivän työviikkoakin, eivätkä argumentit ole muuttuneet mitenkään. Kokeilemalla työajan lyhentämistä laajasti sekä yrityksissä että julkisella sektorilla keskusteluun saataisiin enemmän tietopohjaa.

Koskelan mukaan Suomessa koettava massatyöttömyys ja työuupumuksen jatkuva lisääntyminen eivät ole kestävä yhdistelmä. Tekoälyn ja automaation kehitys pakottaa etsimään uusia ratkaisuja työelämän kehittämiseen.

– Eri maissa toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluista on saatu paljon myönteisiä tuloksia, kun tuottavuus ja työntekijöiden jaksaminen on parantunut. Siksi myös Suomessa tulisi käynnistää laaja kokeilu erilaisista lyhennetyn työajan malleista, Koskela sanoo tiedotteessa.

Esimerkiksi Britanniassa toteutetussa puolivuotisessa kokeilussa työntekijöiden terveys parani ja poissaolot töistä vähenivät, kun työaikaa lyhennettiin merkittävästi. Tuloksia esiteltiin Suomessa SAK:n järjestämässä seminaarissa vuonna 2023.