Yli puolet 52 prosenttia vastanneista akavalaisista arvioi työuupumusriskinsä suureksi tai melko suureksi. Näin kertovat Akavan tänä keväänä tehdyn työolotutkimuksen ensimmäiset tulokset. Tarkka luku on 52 prosenttia.

Tilanne on huonontunut vuodesta 2024, jolloin 38 prosenttia työolotutkimukseen vastanneista oli tätä mieltä. Akava pitää uusia tietoja koetusta työuupumisriskistä hälyttävinä ja kiirehtii niiden pohjalta psykososiaalisen kuormituksen hallintaa ja ehkäisyä koskevan asetuksen säätämistä.

Osaamista menetetään

Akateemisesti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren toi uudet tiedot esille puheessaan Akavan liittokokouksessa tiistaina. Hän totesi kehityksen menneen väärään suuntaan.

– Meillä ei ole varaa ottaa sitä riskiä, että menetämme yhä useamman asiantuntijan työpanosta ja osaamista tällä tavalla. On korkea aika siirtyä puheista tekoihin psykososiaalisen kuormituksen hallinnan parantamiseksi. Tämä on tärkeää yhteiskunnallisesti tuottavuuden ja talouskasvun näkökulmasta, mutta myös yksilöiden työhyvinvoinnin, jaksamisen ja työurien kannalta, Löfgren painotti.

Työturvallisuus jäi jumiin fyysiseen työhön

Löfgren lupasi, että Akavassa jatketaan vaikuttamista, jotta asiantuntijatyölle tyypilliset kuormitustekijät saadaan paremmin haltuun ja vastuut työpaikoilla ovat jatkossa selkeät.

– Yhä useampi tekee asiantuntijatyötä, mutta työturvallisuusajattelu on jäänyt jumiin fyysisen työympäristön tekijöihin. Asiantuntijatyön kuormitus jää liian usein huomiotta ja sitä aiheuttavat, työstä johtuvat tekijät korjaamatta, kun lainsäädäntö ei ole riittävän täsmällistä, Löfgren sanoi.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu asetusluonnos psykososiaalisesta kuormituksesta, enää puuttuu toteutus. Tämä ehditään kyllä hoitaa kuntoon tällä hallituskaudella.

Akava Works -työolotutkimukseen osallistui 31 Akavan jäsenliittoa ja 3287 akavalaista vastaajaa.