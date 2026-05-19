Yli puolet Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n luottamushenkilöistä arvioi järjestön kyselyssä, että heidän työpaikallaan on työntekijöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta selvitäkseen työtehtävistään. Erityisesti koulutusta kaivataan uuden teknologian käyttöön ottamisessa.

SAK julkisti tänään tiistaina kyselyn, jolla se kartoitti luottamushenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä työpaikoilla. Edellisen kerran vastaava kysely toteutettiin vuonna 2024.

– Työpaikkojen tilanteessa osaamisen kehittämisen ja koulutuksen osalta ei ole juuri tapahtunut muutoksia kahden viime vuoden aikana, SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski sanoo.

Yli puolet koulutuksen tarpeessa

Nyt julkistettuun kyselyyn vastanneista yli puolet eli 52 prosenttia arvioi, että työpaikalla on työntekijöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta, jotta he selviäisivät nykyisistä työtehtävistään. 60 prosenttia arvioi, että lisäkoulutusta tarvitsevat kaikki ikäryhmät tasaisesti.

Luottamushenkilöiden mukaan lisäkoulutusta tarvitaan erityisesti uuden teknologian käyttöön ottamisessa ja muuttuneisiin työtehtäviin liittyen.

Enemmistö vastanneista (60 prosenttia) kertoi keskustelleensa 12 viime kuukauden aikana työntekijöiden lisäkoulutustarpeista työnantajan kanssa. Työnantajista lähes puolet eli 48 prosenttia reagoi koulutustarpeeseen myönteisesti.

Esteinä koulutusten toteutumiselle mainittiin muun muassa liian vähäiset resurssit ja siitä johtuva kiire.

Luottamushenkilöt toivoivat käytännönläheisiä koulutuksia ja laadukkaampaa koulutusta verkossa toteutettujen ”klikkikoulutusten” sijaan. Lisäksi työpaikoille kaivattiin selkeitä koulutussuunnitelmia.

SAK:n Heinikosken mukaan kyselyn tulokset korostavat aikuiskoulutuksen tärkeyttä. Hän pitää ilahduttavana sitä, että osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan työpaikoilla pääsääntöisesti positiivisesti, mutta se ei aina näy koulutusten käytännön toteutuksessa.

– Työpaikoilla on vielä paljon tehtävää, jotta osaamisen ylläpito ja kehittäminen olisi pitkäjänteistä ja saavuttaisi kaikki työntekijät, hän sanoo.

Lisää vastuuta työnantajilla

SAK korostaa, että työnantajien vastuuta työntekijöiden osaamisen kehittämisestä on lisättävä.

– Vain osaavan työvoiman avulla tuottavuutta ja työllisyyttä voidaan parantaa. Seuraavassa hallitusohjelmassa aikuisten osaamisen kehittäminen pitää olla vahvasti esillä, järjestö vaatii.

Kyselystä käy ilmi, että 61 prosentilla SAK:laisista työpaikoista tehdään yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Luottamushenkilöistä kuitenkin vain pieni osa (17 prosenttia) pääsee osallistumaan oppilaitosyhteistyöhön.

Heinikoski pitää valitettavana sitä, että henkilöstön edustajista vain harva pääsee mukaan yhteistyöhön.

– Henkilöstön edustajilla on näkemystä ja tietoa henkilöstön osaamistarpeista sekä esimerkiksi siitä, millaisia mahdollisuuksia työpaikalla on tarjota nuorille työssäoppimispaikkoja, hän sanoo.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi 1071 luottamushenkilöä. Kysely tehtiin maaliskuussa 2026.