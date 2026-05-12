Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski esittää työttömyysturvalain muuttamista niin, että epäselvä ja vaikeasti tulkittava omassa työssä työllistymisen käsite poistetaan laista.

Lohikosken mukaan nykyinen laki jättää luovan alan tekijät ennakoimattomien ja kohtuuttomien tulkintojen armoille.

Hän toteaa tiedotteessaan tiistaina, että lakialoitteen tavoitteena on varmistaa luovien alojen työntekijöille mahdollisuus ylläpitää omaa ammattitaitoaan sekä hankkia uusia työtilaisuuksia ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä.

Työttömyysturvajärjestelmän pitäisi mahdollistaa myös pienimuotoisten työtilaisuuksien vastaanottaminen.

– Nykyinen byrokratiamylly ajaa luovan alan tekijöitä usein mahdottomaan tilanteeseen, hän sanoo.

– Olemme lukeneet mediasta useista kohtuuttomista tilanteista, joissa luovalla alalla työskennelleiden työttömyysturva on evätty esimerkiksi vapaaehtoistyön tai bänditoiminnan vuoksi. Nykyjärjestelmä syyllistää työtöntä, mutta rankaisee heti aktiivisuudesta.

Epämääräinen käsite

Lohikoski kerää nimiä lakialoitteeseen, jossa työttömyysturvalain viittaukset omaan työhön poistettaisiin. Jatkossa ratkaisevaa olisi, onko henkilö työsuhteessa tai työllistyykö hän päätoimisesti yrittäjänä yli kaksi viikkoa yhdenjaksoisesti.

Hän arvioi, että oman työn käsite on liian epämääräinen ja mahdollistaa tulkinnat, joita työtön ei voi ennakoida. Käsitettä ei ole määritelty, ja sen sisältö riippuu nyt yksittäisen virkailijan tulkinnasta.

Hänen mielestään palkatta tai ilman merkittävää korvausta tehtyä luovaa työtä pitäisi kohdella työttömyysturvassa samalla tavalla kuin vapaaehtoistyötä tai talkootyötä kuuluisi jo nykyisen lain mukaan kohdella: sen ei pidä viedä ihmiseltä oikeutta työttömyysturvaan.

– Taiteen ja kulttuurin aloilla näkyvyys ja oman osaamisen esillä pitäminen ovat usein työnhaun edellytys. Alalla on tällä hetkellä pelon ilmapiiri epäselvien tulkintojen vuoksi. Pahimmillaan epävarmuus tappaa luovuudesta elävien ihmisten luovuuden, hän sanoo.

Heikentynyt Orpon kaudella

Lohikoski muistuttaa myös siitä, ettei ongelma koske vain luovia aloja, vaan laajemmin ihmisiä, joiden työ koostuu pienistä ja epävarmoista tulovirroista. Työttömyysturvan suojaosuuksien poistaminen pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen kaudella on pahentanut tilannetta.

– Työttömyysturvajärjestelmän pitäisi mahdollistaa myös pienimuotoisten työtilaisuuksien vastaanottaminen. Kokoomuslainen politiikka on tosiasiassa työvihamielistä ja passivoivaa, Lohikoski sanoo.

Lohikoski järjestää lakialoitteesta ja työttömyysturvan väliinputoajista keskustelutilaisuuden huomenna keskiviikkona 13.5. kello 9–10.30 eduskunnan Kansalaisinfossa. Tilaisuudessa keskustelijoina kuullaan Taidemaalariliiton toiminnanjohtajaa Elisa Lientolaa, taiteilija ja aktivisti Alma Tuuvaa, näyttelijä ja kulttuuriyrittäjä Riku Niemistä, kirjailija Tiina Raevaaraa sekä muusikko Aki Haurua.