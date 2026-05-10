Belgradissa kevätaurinko helottaa pilvettömältä taivaalta ja kahviloiden terassit ovat täynnä ihmisiä. Ei uskoisi, että viimeisen puolentoista vuoden aikana täällä on vallattu katuja ja osoitettu mieltä hallitusta vastaan melkein viikoittain.

Vapun alla protesteista ei ollut muuta merkkiä kuin yliopistorakennusten edustalle ripustetut banderollit ja lyhtypylväisiin liimatut tarrat, joissa luki serbiaksi: Opiskelijat voittavat.

Viime vuoden tammikuusta alkaen opiskelijat ja koululaiset ovat lakkoilleet eri puolilla Serbiaa ja saaneet mukaansa opettajia, juristeja, lääkäreitä, terveydenhoitajia, bussinkuljettajia, kaivosmiehiä, näyttelijöitä, kirjastonhoitajia ja valtion sähköyhtiön työntekijöitä.

Parhaimmillaan Belgradin keskustan kaduille ja aukioille kerääntyi satojatuhansia ihmisiä eri puolilta maata osoittamaan mieltä korruptiota, autoritaarisuutta, mediasensuuria ja poliisiväkivaltaa vastaan.

Kun opiskelijat järjestivät kävelymarsseja Serbian muihin suurimpiin kaupunkeihin, taksinkuljettajat lähtivät omalla kustannuksellaan hakemaan heitä takaisin kotiin.

Maanviljelijät ovat puolestaan tulleet traktoreiden kanssa suojelemaan mielenosoittajia Serbian hallitsevan edistyspuolueen palkkaamien jalkapallohuligaanien ja naamioituneiden iskujoukkojen hyökkäyksiltä.

Yli tuhat mielenosoittajaa on ollut pidätettynä. Ainakin sata yliopisto-opettajaa on saanut potkut töistään oltuaan mukana mielenosoituksissa.

Opiskelijoiden käynnistämä kansannousu sai alkunsa rakennusonnettomuudesta marraskuussa 2024, kun Novi Sadin kaupungin rautatieasemalla pääsisäänkäynnin yllä ollut betonikatos romahti alla olevien ihmisten päälle. 16 ihmistä kuoli.

Asemarakennus oli juuri remontoitu osana kiinalaisten urakoitsijoiden rakentamaa luotijunayhteyttä Belgradista Budapestiin. Uuden rautatieaseman avajaisissa Serbian presidentti Aleksandar Vučić seisoi rinta rinnan yhdessä Unkarin nyt jo entisen pääministerin Viktor Orbánin kanssa.

Näyttävät infrastruktuurihankkeet ja Serbian nopea talouskasvu ovat olleet presidentti Vučićin ja hänen edistyspuolueensa keskeisiä ylpeydenaiheita.

Rautatiehankkeesta ei tehty avointa tarjouskilpailua, eikä Novi Sadin asemarakennuksen uudistuksessa mitä ilmeisimmin noudatettu turvallisuusvaatimuksia. Serbiassa uskotaan, että huomattava osa rahoista meni valtapuolueen johtajien taskuihin.

Belgradin taideyliopiston näyttelijäntyön opiskelijat järjestivät ensimmäisen hiljaisen muistotilaisuuden Novi Sadin onnettomuuden uhreille. Edistyspuolueen miehet hyökkäsivät heidän kimppuunsa.

Sen jälkeen filosofian opiskelijat, matematiikan ja luonnontieteiden opiskelijat ja valtiotieteilijät pitivät omat muistotilaisuudet Belgradissa ja Novi Sadissa ja valtasivat yliopistorakennuksia.

Pian opiskelijat järjestivät mielenosoituksia Belgradin kaduilla ja kymmenet tuhannet ihmiset tukkivat Tonavan ylittävät sillat Novi Sadissa.

Opiskelijat vaativat hallitusta julkaisemaan Novi Sadin rautatieaseman remonttiurakkaa koskevat asiakirjat sekä kunnollista poliisitutkintaa opiskelijoiden mielenosoituksia vastaan tehdyistä hyökkäyksistä. Lisäksi pidätetyt opiskelijat tulisi vapauttaa syytteistä ja korkeakoulujen määrärahoja lisätä 20 prosentilla.

Kun sadat tuhannet ihmiset kokoontuivat suurmielenosoituksiin eri puolilla maata, presidentti Vučić totesi, että kyseessä oli kaikkien aikojen likaisin ulkovaltojen masinoima värivallankumous.

Presidentin puheista huolimatta mielenosoitukset ja lakot innostivat nuoria ja myös vanhempia ihmisiä, jotka olivat jo menettäneet uskonsa poliittiseen vaikuttamiseen. Hallitus ei kuitenkaan taipunut opiskelijoiden vaatimuksiin.

Lopulta viime kesänä opiskelijaliikkeessä alettiin vaatia ennenaikaisia vaaleja. Ajatuksena oli muodostaa oma ehdokaslista, jossa olisi opiskelijoiden valitsemia laajasti arvostettuja asiantuntijoita yliopistoista ja kansalaisliikkeistä.

Serbiassa monet kannattivat ajatusta opiskelijoiden listasta.

”Koko poliittinen järjestelmä tulisi käynnistää uudelleen ilman nykyisiä poliittisia puolueita. Vain opiskelijoiden lista kykenee luomaan uuden oikeudenmukaisen järjestelmän, joka perustuu solidaarisuuteen ja empatiaan”, arveli The Guardian-lehden haastattelema valtion sähköyhtiön työntekijä.

Nyt vuotta myöhemmin presidentti Vučić on viimein suostumassa ennenaikaisiin vaaleihin. Toukokuun alussa oli vielä epäselvää, pidetäänkö vaalit heinäkuussa keskellä serbialaisten kesälomia vai kenties myöhemmin syksyllä.

Opiskelijoiden ehdokaslistan toteutumisesta ei ole varmuutta, sillä osa opiskelijaliikkeestä suhtautuu epäillen vaaleihin tilanteessa, jossa vaalilautakunta, media, turvallisuuskoneisto ja hallinto ovat kaikki istuvan presidentin ja hänen puolueensa kontrollissa.

Aiemmissa vaaleissa valtapuolue on ostanut ääniä, jakanut valmiiksi täytettyjä äänestyslipukkeita ja järjestänyt bussikuljetuksia äänestyspaikoille.

Serbian edistyspuolueesta joka tapauksessa paljastettiin, että Vučić tulisi olemaan puolueen pääministeriehdokas. Hänen toinen presidenttikautensa päättyy ensi vuonna.

Tullessaan valtaan vuonna 2014 Vučić lupasi johdattaa Serbian EU:n jäseneksi. Prosessi ei ole juuri edennyt, sillä jäsenyys edellyttäisi oikeuslaitoksen uudistamista, korruption kitkemistä, suhteiden normalisointia Kosovon kanssa sekä suostumista Venäjän vastaisiin pakotteisiin.