Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Oli lokakuun 16. päivä 2017. Daphne Caruana Galizia oli kotonaan Bidnijan kylässä Maltassa ja kirjoitti viimeisen päivityksen suosittuun blogiinsa. Otsikko oli suorasukainen: ”Se roisto Schembri oli tänään oikeudessa ja kiisti olevansa roisto.”

Uutisissa oli kerrottu oikeusistunnosta, jossa Maltan pääministerin kansliapäällikkö Keith Schembri syytti entistä oppositiojohtajaa kunnianloukkauksesta. Oppositiojohtaja oli sanonut Schembrin olevan korruptoitunut, kun oli paljastunut, että tämä oli yhdessä energiaministerin kanssa perustanut pöytälaatikko­yhtiöitä Panamaan.

”Roistoja on nyt kaikkialla minne katsookin. Tilanne on epätoivoinen”, Caruana Galizia päätti kirjoituksensa.

ILMOITUS ILMOITUS

Vain puoli tuntia myöhemmin hän oli lähdössä kaupunkiin tekemään haastattelua mutta ei ehtinyt kauas kotipihaltaan, kun hänen autossaan räjähti pommi.

Caruana Galizian aikuinen poika oli kotona ja kuuli räjähdyksen. Hän juoksi ulos katsomaan mitä oli tapahtunut ja näki palavan auton keskellä peltoa kymmenien metrien päässä tieltä.

Paljasti korruptiota

Daphne Caruana Galizia oli tutkiva journalisti, joka kirjoitti kolumneja paikalliseen päivälehteen ja julkaisi lisäksi blogia, jolla oli parhaimmillaan 400 000 lukijaa päivässä, enemmän kuin koko muulla Maltan medialla yhteensä.

Caruana Galizia kirjoitti usein paikallisten poliitikkojen korruptioskandaaleista. Panaman papereita tutkiessaan hän onnistui jäljittämään energiaministerin ja pääministerin kansliapäällikön pöytälaatikkoyhtiöt. Samoihin aikoihin hän selvitti Maltaan rekisteröityjen nettikasinoiden ja pelifirmojen yhteyksiä Italian mafiaan ja kirjoitti julkisten sairaaloiden myynnistä Singaporeen rekisteröidylle hämärälle sijoitusyhtiölle.

Hän paljasti hallituksen antaneen brittiläiselle firmalle yksinoikeuden myydä Maltan passeja rikkaille ulkomaalaisille verovapaita sijoituksia vastaan ja kertoi ministeristä, joka oli käynyt bordellissa työmatkalla Saksassa.

Hän kirjoitti juttuja myös Välimeren saarivaltion alamaailmasta, huumeiden, aseiden ja polttoaineen salakuljettajista sekä uusnatseista, jotka suunnittelivat afrikkalaisten venepakolaisten surmaamista avo­merellä.

Kirjoitustensa vuoksi Daphne Caruana Galizia sai jatkuvasti myös uhkaussoittoja ja vihapostia, ja paikalliset poliitikot nostivat häntä vastaan kymmeniä kanteita kunnianloukkauksesta. Perheen kolme koiraa surmattiin, ja kerran heidän kotitalonsa yritettiin polttaa.

Rikolliset myönsivät syyllisyytensä nopeasti

Daphne Caruana Galizian murhan selvittäminen on ollut hidasta. Palkkamurhaajat pidätettiin jo joulukuussa 2017 mutta oikeudenkäyntiä saatiin odottaa vuoteen 2022. Oikeudenkäynti jäi lopulta lyhyeksi, kun paikallisen rikollisliigan miehet myönsivät heti alkuun asettaneensa räjähteen autoon ja laukaisseensa sen tekstiviestillä. Kaksi heistä tuomittiin 40 vuodeksi vankeuteen, ja kolmas sai 15 vuoden tuomion avustettuaan poliisia tutkinnassa.

Välikätenä toiminut taksinkuljettaja lupasi paljastaa murhan tilaajat ja jätettiin tuomitsematta.

Pommin toimittaneet miehet saatiin kiinni vuonna 2021 ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen kesällä 2025.

Murhan motiivi alkoi selvitä vuonna 2018, kun tutkivat journalistit eri maista päättivät jatkaa Daphne Caruana Galizian työtä Panaman papereiden parissa.

Daphne-projektiksi kutsuttu ryhmä sai selville, että pääministerin kansliapäällikkö Keith Schembri ja energiaministeri Konrad Mizzi olivat perustaneet pöytälaatikkoyhtiöt Panamaan ja Uuteen-Seelantiin tarkoituksenaan siirtää näiden tileille vuosittain kaksi miljoonaa euroa.

Maksajana olisi Dubaissa rekisteröity yhtiö 17 Black, jonka omistajaksi paljastui maltalainen kasinonomistaja ja uuden kaasuvoimalahankkeen johtaja Yorgen Fenech.

Miljoonan euron voitelurahat

Fenech johti hiljattain perustettua Electrogas-nimistä yhtiötä, joka voitti tarjouskilpailun uuden nestekaasuvoimalan rakentamiseksi Marsax­lokkiin Maltan eteläkärkeen. Osaomistajana oli Azerbaidžanin valtion öljy-yhtiö Socar, joka Maltan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan vastasi myös voimalan nestekaasutoimituksista.

Voimalan arvioitiin tuottavan Electrogasille kaikkiaan neljä miljardia euroa voittoa.

Daphne-projektin selvityksen mukaan Yorgen Fenechin 17 Black -yhtiö oli saanut Azerbaidžanista reilun miljoonan euron voitelurahat. Rahat kierrätettiin Seychelleillä rekisteröidyn firman Latviassa avatun pankkitilin kautta.

Rahat oli tarkoitus siirtää edelleen energia­ministerin ja kansliapäällikkö Schembrin salaisille tileille. Pöytälaatikkoyhtiöt kuitenkin lakkautettiin pian sen jälkeen kun Daphne Caruana Galizia kirjoitti niistä ensimmäisen kerran.

Kiinniotto purjeveneestä

Maltan poliisi pidätti Yorgen Fenechin vuonna 2019 epäiltynä Daphne Caruana Galizian murhan tilaamisesta. Fenech otettiin kiinni purjeveneestä Maltan edustalla, kun hän yritti paeta maasta. Myös kansliapäällikkö Schembriä kuulusteltiin mutta syytettä ei nostettu.

Vuotta myöhemmin poliisin talousrikosyksikkö toisti oikeudessa Daphne-projektin selvitykset. Poliisin mukaan Caruana Galizia surmattiin, koska hän oli aikeissa paljastaa kaasuvoimalahankkeen taustalla olleet talousrikokset.

Electrogasia koskeva talousrikosoikeudenkäynti käynnistyi vuosi sitten helmikuussa, ja kolme päivää myöhemmin Yorgen Fenech päästettiin perheen maksamia takuita vastaan vapaaksi. Perheyhtiö omistaa muun muassa Maltan Hilton-hotellin.

Murhaoikeudenkäynnin jatkumisesta ei ole tietoa, eikä media saa kertoa istuntopäivistä etukäteen.