Seuraavan hallituksen tulee tehdä Suomesta maailman paras paikka olla työntekijä, linjasi vappupuheessaan vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Andersson puhui vappupäivänä Tampereella ja Kangasalla.
Ensimmäinen askel työssä olisi Anderssonin mukaan uudistaa osa-aikatyöntekijöiden ylityökorvauksia EU-tuomioistuimen linjausten mukaisiksi. Andersson nosti esiin, että EU-tuomioistuin on kahdessa ratkaisussaan todennut, että osa-aikatyöntekijöille tulee maksaa ylityökorvauksia heti, kun viikkotyöaika ylittää työsopimukseen kirjatun tuntimäärän. Suomessa korvauksia maksetaan kuitenkin vasta, kun työaika ylittää kokoaikatyön rajana pidetyn 40 tunnin viikkotyöajan.
Muutos olisi merkittävä erityisesti pienituloisille naisille, jotka muodostavat suuren osan osa-aikatyöntekijöistä.
– Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimiin tuomioistuimen päätöksen seurauksena, Andersson sanoi.
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on sen sijaan ryhdytty jo toimiin. Ruotsissa muutos on jo merkittävässä työehtosopimusessa astunut voimaan.
Hallituksen petetyt lupaukset
Andersson lateli madonluvut myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) johtamalle oikeistohallitukselle. Andersson kuvasi hallitusta historiallisen epäsuosituksi.
– Onko kukaan Suomen poliittisessa historiassa pettänyt lupauksia ja epäonnistunut tavoitteissaan pahemmin kuin nämä kaksi?
Hallitus on epäonnistunut niin velkaantumisen hillitsemissä kuin työllisyyden parantamisessa.
– Ei tullut 100 000 työllistä. Tuli lähes 100 000 uutta työtöntä ja koko Euroopan unionin korkein työttömyys, Andersson totesi.
Nykyisestä hallituksesta on päästävä Anderssonin mukaan mahdollisimman nopeasti eroon. Poliittinen suunnanmuutos on välttämätön, kuului viesti.
– On muutoksen aika!