Eduskuntavaaleihin on alle vuosi. Oikeistohallituksen jäljiltä Suomessa on työttö­myyskriisi, konkurssien määrä on ennätyslukemissa ja julkinen velkaantuminen jatkuu. Kaikissa julkilausumissaan tavoitteissa hallitus on epäonnistumassa ja pahasti.

Ei olekaan ihme, että vasemmistopuolueiden kannatus on noussut. Vasemmistoliiton kannatus on Ylen gallupissa yli 11 prosenttia.

Oikeistovalta päättyy Suomessa keväällä 2027, mutta mikä tulee muuttumaan? Monella muutos­odotukset ovat varmasti kovat, onhan oikeistohallitus muuttanut Suomea hyvin merkittävällä tavalla. Työntekijöiltä on viety ja työnantajille annettu, eikä ammattiyhdistysliike pystynyt sitä estämään.

Lopputulos nähdään tietenkin vaalien jälkeen, mutta jo nyt voi sanoa, että pettymyksen vaara on suuri. Isoihin muutoksiin vaaditaan ideologista yhtenäisyyttä, eikä tällä hetkellä ole näköpiirissä enemmistöä punavihreälle hallitukselle. Demarien epäselvät talouslinjat ovat sitten vielä oma lukunsa.

Yhdenkin oikeistopuolueen mukanaolo tarkoittaa, että pääomalle epämieluisat uudistukset eivät etene.

Suurin muutostulppa tulee luonnollisesti eduskuntapuolueiden hyväksymästä velkajarru­sopimuksesta, jolla on tarkoitus suitsia julkista velkaantumista. Vasemmistoliitto jäi ainoana eduskuntapuolueena sovun ulkopuolelle.

Ensi vaalikaudella hallituksen pitää sopimuksen mukaan sopeuttaa 8–11 miljardia euroa, ja kyse on on nettosopeutuksesta. Vertailun vuoksi: Petteri Orpon hallitus on nettosopeuttanut 3,5 miljardin euron edestä eli edessä on massiivinen urakka.

Oikeistohallituksen sopeuttamisen tuloksia listattiin ylempänä. Nyt vaara on vielä suurempi – leikataan entistä kovempaa, mutta velkaantuminen ei taitu, koska maan talous syöksyy entistä kovempaa kohti lamaa. Se nostaa julkisia menoja, mikä nostaa velkaantumista, mikä nostaa sopeutustarvetta. Lopputuloksena leikataan vielä enemmän.

Tästä noidankehästä varoitti Uuden talousajattelun keskus (UTAK) raportissaan. Jos sopeuttaminen tehdään leikkaamalla, ei tilanne muutu paremmaksi, koska leikkaukset heikentävät talouskasvua. UTAK on suhtautunut kriittisesti velkajarruun, mutta jos siitä halutaan pitää kiinni, tulee sopeutus tehdä verokeinoilla eli nostaa veroja. Raportissa niitä esitetään kahdeksan miljardin edestä.

Vasemmiston ongelma on seuraava. Eduskunnassa on tällä hetkellä enemmistö kansanedustajia, joiden mielestä vähintään kahdeksan miljardin eli 8 000 miljoonan sopeutus on pakko tehdä. Huuto alkaa vasta sitten, jos joku ehdottaa leikkausten asemesta veromuutoksia. Sitten sopeutus on pöyristyttävä tai järkyttävä, kuten Orpo veroesitystä kuvasi.

Ympäri länsimaailmaa tuskaillaan samojen ongelmien parissa. Julkinen talous on ongelmissa, eriarvoisuus kasvaa, ja vauraus keskittyy koko ajan entistä enemmän jo valmiiksi varakkaille. Kahdenkymmenen vuoden ajan lääkkeeksi on esitetty samaa troppia – julkisen talouden leikkauksia ja veronkevennyksiä. Lopputuloksena valtion rahat ovat päätyneet rikkaille ja kansalaisten sietokyky loppumassa.

Olisiko aika vaihtaa reseptiä?