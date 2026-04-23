Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski (vas.) arvostelee kehysriihen päätöksiä. Hän muistuttaa, että hallitus ei perunut päättämäänsä yhteisöveron alennusta ja samaan aikaan jatkaa leikkauksia.

Yhteisöveron alentaminen maksaa julkiselle sektorille lähes miljardi. euroa vuodessa.

– Hallitus päätti jälleen laittaa suuryritysten edut lasten, nuorten ja tavallisten ihmisten arjen edelle. Suuryritysten vappumiljardi tulee valumaan pitkälti ulkomaisille osakkeenomistajille. Tämä on kestämätöntä talouspolitiikkaa, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Hallitus kohdistaa jälleen uusia leikkauksia kuntiin. Lohikoski muistuttaa, että se merkitsee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssien vähentämistä.

– Myöskään opintotuen lainapainotteisuuteen ei saatu ratkaisua. On todella huolestuttavaa, että osa nuorista velkaantuu jo oppivelvollisina.

Vaikka kehysriihessä esitettiin joitakin pieniä toimia rakennusalalle ja nuorten työllistymiseen, Lohikosken mukaan ne eivät vastaa Suomen talouden ja työllisyyden vakaviin ongelmiin:

– Nämä toimet ovat täysin riittämättömiä elvyttämään taloutta tai poistamaan suurtyöttömyyttä. Samaan aikaan hallitus näyttää iloitsevan turpeen kunnianpalautuksesta ja kompostitarkastajien lakkauttamisesta. Näilläkö oikeisto todella aikoo saada Suomen nousuun?