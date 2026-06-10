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Politiikan, taiteen ja tieteen Käänne-festivaali järjestetään seuraavan kerran 30.–31. tammikuuta 2027 Tanssin talolla Helsingissä.

Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma muuttaa suurempiin tiloihin, sillä tammikuun 2026 festivaali täytti aikaisemman tilan kapasiteetin.

– Tähän asti Käännettä majoittanut Korjaamo on jäänyt tapahtumalle liian pieneksi, mikä on meille tietenkin positiivinen ongelma. Tanssin talolla käänteentekijöitä mahtuu yli kaksi kertaa enemmän, sanoo Käänne ry:n puheenjohtaja Mia Haglund.

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Käänne on maksuton, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin politiikan, tieteen ja taiteen festivaali. Tapahtuma järjestettiin ensi kertaa tammikuussa 2025 Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla.

Käänteen lavoilla on nähty muun muassa Espanjan varapääministeri Yolanda Díaz, Slovenian varapääministeri Luca Mesec, Pulitzer-palkittu toimittaja Martha Mendoza, kirjailija Emma Holten, Finlandia-palkitut Monika Fagerholm ja Paavo Teittinen sekä joukko suomalaisen politiikan, talouden ja työmarkkinoiden keskeisiä vaikuttajia.

Käänteestä kerrotaan, että festivaalin tavoitteena ei ole kasvaa vain suuremmaksi, vaan myös merkityksellisemmäksi ja vaikuttavammaksi.

Tavoitteena ei ole kasvaa vain suuremmaksi, vaan myös merkityksellisemmäksi ja vaikuttavammaksi.

”Festivaali yhdistää paikallisen yhteisön, kansallisen keskustelun ja kansainväliset näkökulmat politiikan, tieteen, taiteen, kansalaisyhteiskunnan ja kulttuurin tekijöiden kohtaamispaikaksi”, sanotaan Käänteen tiedotteessa.

– Haluamme, että mahdollisimman moni voi osallistua Käänteeseen, sanoo Käänne ry:n hallituksen jäsen Eero Vassinen.

– Suuremmat tilat tarkoittavat enemmän ohjelmaa, enemmän kohtaamisia ja enemmän mahdollisuuksia rakentaa tapahtumaa yhdessä. Tanssin talo tarjoaa Käänteelle aiempaa suuremmat ja saavutettavammat puitteet, Vassinen toteaa.