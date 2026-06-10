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– Ajankohtaisselonteko epäonnistuu omassa tehtävässään eli vuoden 2024 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon täydentämisessä. Jos ulkopoliittinen johto joutuu tasapainoilemaan diplomatiassaan, valiokunnalla tulisi olla rohkeus sanoa asiat suoraan, vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo sanoo hallituksen ajankohtaisselonteosta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan työskentelystä sen suhteen. Honkasalo on valiokunnan jäsen.

Hän toteaa, että Suomen on ulkopolitiikassaan uskallettava sanoa tosiasiat ääneen.

Epäluotettava Yhdysvallat

Honkasalo muistuttaa siitä, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikka on presidentti Donald Trumpin johdolla muuttunut monella tavalla ennalta-arvaamattomammaksi ja epäluotettavaksi. Trump on muun muassa toistuvasti uhannut vetää Yhdysvallat pois Natosta, eikä Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon ole enää siis itsestäänselvyys.

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"Ajankohtaisselonteko epäonnistuu omassa tehtävässään."

Lisäksi Yhdysvallat on uhannut alueellista integriteettiä YK:n peruskirjan vastaisesti muiden muassa Tanskaa ja Grönlantia, Panamaa ja Kanadaa ja toteuttanut kansainvälisen oikeuden vastaisia hyökkäyksiä. Ne ovat kohdistuneet Venezuelaan ja Iraniin.

– Selonteossa tai mietinnössä ei todeta ääneen eikä analysoida niitä tosiasioita, joita luemme päivittäin lehdistä ja joita myös valiokunnan kuulemat Yhdysvaltoja tutkineet asiantuntijat toivat esille, Honkasalo painottaa.

– Trump on myös esimerkiksi viivästyttänyt kongressin määräämiä tukitoimia Ukrainalle, ilmoittanut asetoimituksien viivästyvän Pohjois-Eurooppaan Iranin sodan takia ja ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Saksasta.

Ei mitään Gazasta tai Grönlannista

Hän tähdentää sitä, että selonteko ei myöskään edes mainitse Gazan yhä pahenevaa tilannetta ja kansanmurhaa, Israelin sotatoimia Libanonissa tai ota kantaa Grönlantiin kohdistuviin vakaviin uhkauksiin.

– On uskomatonta hyssyttelyä ja pelkuruutta, jos näitä tosiasioita ei uskalleta edes valiokunnan mietinnössä käsitellä kriittisesti, Honkasalo sanoo.