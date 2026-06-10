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Suomen suurin ammattiliitto Teollisuusliitto julkisti tänään keskiviikkona tavoitteensa ensi kevään eduskuntavaaleihin. Liitto vaatii maan seuraavalta hallitukselta perustavanlaatuista käännettä työelämäpolitiikkaan, ja sen eduskuntavaalitavoitteiden kärjessä ovat työmarkkinarikollisuuden kitkeminen, työntekijöiden toimeentulon turvaaminen sekä kestävän teollisen kasvun rakentaminen.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo liiton tiedotteessa, että edessä ovat työelämävaalit.

– Suomalaiset ovat syystä huolissaan työelämän suunnasta. Huolta lisäävät sekä yhä uudet paljastukset työperäisestä hyväksikäytöstä, alipalkkauksesta ja työntekijöiden oikeuksien polkemisesta että kuluneella vaalikaudella toteutetut mittavat heikennykset työntekijöiden toimeentuloon ja työsuhdeturvaan, Aalto sanoo.

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Aalto lisää, että suomalaiset haluavat työelämän, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, rehelliset yritykset pärjäävät ja hyvinvointivaltio rakentuu reilun työn varaan.

Palkkavarkaudesta rikosvastuuseen

Ohjelman konkreettisin vaatimus on palkkavarkaus-käsitteen tuominen Suomen rikoslainsäädäntöön. Teollisuusliitto haluaa, että palkkojen maksamatta jättäminen kriminalisoidaan, jotta siitä voi seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Työntekijöiden järjestelmällistä hyväksikäyttöä on paljastunut lähes kaikilla aloilla: telakoilla, rakennustyömailla, metallialalla, marjanpoiminnassa, metsätöissä, logistiikassa, ravintoloissa, siivouksessa ja maataloudessa. Kyse ei ole marginaalisesta ilmiöstä, vaan liitto arvioi sen vakiintuneen osaksi suomalaisia työmarkkinoita.

– Suomessa ei saa olla yrityksiä, jotka tekevät voittoa ihmisten hädällä, pelolla tai tietämättömyydellä, puheenjohtaja Aalto vaatii.

Hänen mukaansa kiinnijäämisriski palkkavarkaudesta on nykyään olematon, ja seuraamukset rikkomuksista liian heikkoja.

Suomessa ei saa olla yrityksiä, jotka tekevät voittoa ihmisten hädällä, pelolla tai tietämättömyydellä.

Palkkavarkauden kriminalisoinnin ohella liitto esittää ammattiliitoille ryhmäkanneoikeutta, tilaajavastuun laajentamista ja tiukentamista, kynnysrahakäytäntöön puuttumista sekä veronumeron käytön laajentamista uusille toimialoille.

Lisäksi liitto haluaa vahvistaa viranomaisten resursseja ja toimivaltaa harmaan talouden torjunnassa.

Työperäisen maahanmuuton osalta Teollisuusliitto toistaa aiemman linjansa: sitä ei pidä edistää, ennen kuin hyväksikäyttöön puuttumiseen on kunnolliset välineet.

– Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta vain suomalaisilla työehdoilla. Työperäistä maahanmuuttoa ei pidä edistää ilman määrätietoisia toimia työperäisen hyväksikäytön ja työehtojen polkemisen kitkemiseksi, Riku Aalto sanoo.

Orpon hallituksen leikkauksille loppu

Teollisuusliitto vaatii ohjelmassaan korjausliikkeen pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemään ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastukseen. Liiton arvion mukaan porrastusmalli on liian jyrkkä ja rankaisee erityisesti niitä, joilla työn löytäminen kestää kauemmin.

Teollisuusliitto esittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksen lieventämistä siten, että ensimmäinen porrastus siirretään nykyisestä noin kahden kuukauden kohdasta kuuden kuukauden kohdalle ja toinen porrastus poistetaan kokonaan.

– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus iskee moniin työntekijöihin jo ennen kuin uuden työn löytäminen on usein edes mahdollista tai jo lomautusjakson aikana. Nykyinen porrastusmalli on yksiselitteisesti liian jyrkkä ja ankara, Riku Aalto sanoo.

Lisäksi Teollisuusliiton tavoitteissa on lapsikorotuksen lisääminen työttömyysturvaan sekä suojaosan palauttaminen soviteltuun työttömyysturvaan.

Teollisuus kasvun perustaksi

Talouspolitiikan osalta Teollisuusliitto nojaa voimakkaasti teollisuuspolitiikan vahvistamiseen. Liitto katsoo, että Suomen hyvinvointi on rakentunut vientiteollisuuden varaan, ja tältä pohjalta on jatkettava.

– Kasvu syntyy työstä, jota tehdään tehtaissa, konepajoissa ja tuotantolaitoksissa eri puolilla Suomea. Ilman uudistuvaa ja kasvavaa teollisuutta Suomen talous ei ole kestävällä pohjalla, puheenjohtaja Aalto sanoo.

Teollisuusliitto esittää eduskuntavaalitavoitteissaan panostuksia ammatilliseen koulutukseen, uuden aikuiskoulutustuen mallin käyttöönottoa, yritystukijärjestelmän uudistamista sekä teollisuuden toimintaedellytysten vahvistamista muun muassa lupaprosesseja sujuvoittamalla.

Kasvavien puolustusmäärärahojen osalta liitto korostaa mahdollisimman korkeaa kotimaisuusastetta, jotta julkiset varat tukevat Suomen työllisyyttä, teollista osaamista ja pitkän aikavälin kasvua.

Eurooppa-tason politiikassa liitto vaatii vahvempaa teollisuuspolitiikkaa ja epäreilun kilpailun torjumista sekä työntekijöiden oikeuksien vahvistamista EU:ssa.

Kenenkään selkänahasta ei saa repiä pikavoittoja.

– Kenenkään selkänahasta ei saa repiä pikavoittoja. Suomalaiset haluavat työelämän, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, rehelliset yritykset pärjäävät ja hyvinvointivaltio rakentuu reilun työn varaan, Aalto tiivistää.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuusalan ammattiliitto, johon kuuluu noin 200 000 jäsentä kemian, teknologian ja puutuoteteollisuuden aloilta.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 18. huhtikuuta 2027.