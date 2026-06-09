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Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm jätti tänään tiistaina vastalauseen puolustusvaliokunnan mietintöön ydinenergialain purkamisesta yhdessä sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa.

Furuholm pitää ydinenergialain purkamista virheenä.

– Haluamme, että lakiehdotukset hylätään. Ydinaserajoitusten purkaminen ei lisää Suomen turvallisuutta, vaan tuo mukanaan riskejä, joita ei ole hallituksen esityksessä arvioitu lainkaan, Furuholm sanoo.

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"Suomalaiset ovat voineet aina luottaa siihen, ettei ydinaseilla ole asiaa Suomen maaperälle."

Hän toteaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallituksen antavan ymmärtää, että ydinaserajoitteiden purkaminen on Nato-maalle kuuluva rutiiniasia, johon ei liity dramatiikkaa. Hän painottaa, että tosiasiassa ydinaserajoitusten purkaminen ja ydinaseiden salliminen Suomen alueella on dramaattinen muutos Suomen pitkään linjaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

– Suomalaiset ovat voineet aina luottaa siihen, ettei ydinaseilla ole asiaa Suomen maaperälle. Nyt tämä luottamus rikotaan, Furuholm sanoo.

– Tilalle tulee tulkinnanvaraisia sopimuksia ja epäselviä päätöksentekomekanismeja. Hallituksen esityksen perusteella meille jää paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen ja kuinka päätöksenteko tällaisessa tilanteessa toteutuisi.