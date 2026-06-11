Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kyseenalaistaa Palantirin ohjelmistojen viranomaiskäytön. Yle raportoi tällä viikolla sisäministeriön hallinnonalan viranomaisten hyödyntävän yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Palantirin teknologiaa.

Palantir on noussut maailman tietoisuuteen siitä, että sen palvelut on yhdistetty vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kyseenalaiseen massavalvontaan Yhdysvalloissa ja jopa Israelin käyttämään teknologiaan Gazan kansanmurhan toteuttamisessa.

– Tällaisen yhtiön palveluita ei tulisi käyttää suomalaisessa viranomaistoiminnassa, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Yhtiö on julkisesti peräänkuuluttanut “kovan vallan” hyödyntämistä."

Hallitukselle antamassaan kirjallisessa kysymyksessä Honkasalo tuo esiin, että tekoälyohjelmistoja on otettu kansainvälisesti käyttöön perusoikeusherkissä viranomaisprosesseissa, joissa yksilöiden oikeusturvan toteutuminen on välttämätöntä varmistaa.

Honkasalon mukaan Suomessa olisi käytävä avoin keskustelu siitä, missä viranomaistoiminnoissa Palantiria hyödynnetään.

Hänen huoltaan lisäävät Palantirin julkilausutut tavoitteet. Yhtiö on julkisesti peräänkuuluttanut “kovan vallan” hyödyntämistä ja puhuu Piilaakson teknologiajättien “moraalisesta velasta kotimaalleen” ja asettuu näin selvästi Yhdysvaltain intressien puolelle.

– Teknojättien pyrkimys käyttää teknologista ja poliittista valtaa globaalisti sekä niiden vaikutukset ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen on otettava vakavasti. Suomen on yhdessä EU:n kanssa rakennettava johdonmukainen strategia teknologisen riippuvuuden vähentämiseksi yhdysvaltalaisista teknologiajäteistä sekä ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi tekoälyn kaudella, Honkasalo sanoo.