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Vasemmistoliiton kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen Johannes Yrttiaho jätti valiokunnan mietintöön vastalauseen, jossa hän esitti ydinenergialain ydinvoimaa ja ydinaseita koskevien muutosten hylkäämistä.

– Energiayhtiöiden edut on asetettu ympäristön ja energiaa kuluttavien kotitalouksien etujen edelle myös Suomen ydinenergialain kokonaisuudistuksessa. Myös ydinenergian lisääminen kasvattaa ydinlaitoksiin ja ydinpolttoaineen käsittelyyn liittyviä onnettomuus- ja ympäristöriskejä. Lisäksi ydinaseiden sääntelyn purkaminen lisää ydinsodan riskiä, joka on eksistentiaalinen uhka, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa lakiuudistuksella tavoitellaan ydinvoimayhtiöiden taloudellista etua. Hän muistuttaa, että ydinvoiman riskit koskevat myös niin sanottua pienydinvoimaa. Ydinvoiman lisääminen saattaa myös vähentää ponnisteluja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

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– Ydinvoimalla tuotettu sähkö tulee todennäköisesti korvaamaan pääasiassa uusiutuvalla energialla tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja vain hyvin vähäisessä määrin fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaa sähkön tuotantoa. Tämä todetaan myös hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa, Yrttiaho sanoo.

Hän huomauttaa myös, että talousvaliokunta otti mietintöönsä myös ydinaseiden sallimisen Suomessa, vaikka valiokunta ei kuullut asiantuntijoita tästä kysymyksestä. Yrttiahon mukaan Suomeen sijoitetut ydinaseet tai niihin liittyvä infrastruktuuri olisivat sotilaallisia kohteita ja heikentäisivät Suomen kansallista turvallisuutta.

– Ydinaseiden hajauttamisen tarkoitus on lisätä epätietoisuutta niiden sijainnista, mikä johtaa turvallisuuden heikkenemiseen. Venäjä joutuu maalittamaan pysyvien tukikohtien lisäksi laajasti muitakin kohteita, Yrttiaho sanoo.