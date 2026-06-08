Eduskunnan kasvisruokaverkosto vaatii hallitukselta keinoja varmistaa, että Suomeen syntyy kansainvälisesti kilpailukykyinen kotimaisten kasviproteiinien toimiala.
Verkoston jäsenet jättivät hallitukselle asiasta yhteisen kirjallisen kysymyksen.
Kasvisruokaverkoston kirjallista kysymystä pohjusti verkoston toukokuun lopulla järjestämä keskustelutilaisuus, jossa kuultiin kattavaa ruoka-alan asiantuntijakaartia arvoketjun eri vaiheista. Yhteinen näkemys tarpeesta kehittää suomalaista kasviproteiinialaa on vahva.
"On löydettävä keinot, joilla kasviproteiinien jatkojalostukseen kohdistettavat investoinnit saadaan lentoon."
– Tällä hetkellä elintarvikekäyttöön tuotettavan kasviproteiinin yksi suurimmista pullonkauloista Suomessa on ensimmäisen asteen jalostus – monet yritykset joutuvat käyttämään kotimaisen raaka-aineen ulkomailla jalostettavana, verkoston puheenjohtaja Mai Kivelä (vas.) sanoo.
– Kasviproteiinien jatkojalostus on pystyttävä tekemään kotimaassa, jotta osaaminen, investoinnit ja taloudellinen lisäarvo jäävät tänne.
Verkoston varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr.) toteaa, että Suomeen tarvitaan kansallisen kasvipohjaisen ruoan toimenpideohjelman.
– Vain siten kasvipohjaista alaa voidaan edistää strategisesti ja tehokkaasti, hän sanoo.
– On löydettävä keinot, joilla kasviproteiinien jatkojalostukseen kohdistettavat investoinnit saadaan lentoon ja niistä saadaan kannattavia arvoketjun kaikille osapuolille.
Myös verkoston tosien varapuheenjohtajan Eeva-Johanna Elorannan (sd) mielestä hallituksen tulee tehdä enemmän valjastaakseen täysimittaisesti uusista kasvipohjaisista arvoketjuista saatavat kasvu- ja huoltovarmuusmahdollisuudet Suomelle.
– Edellytykset kasviproteiinien tuotannon kasvattamiselle Suomessa ovat olemassa, mutta investoinnit kotimaisen jatkojalostuksen mahdollistamiseksi on saatava liikkeelle. Samalla kysyntää tulee ohjata kohti kasviproteiineja, muun muassa julkisten hankintojen avulla, Eloranta sanoo.