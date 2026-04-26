Abuja, Nigeria – IPS/Promise Eze

Taksinkuljettaja David Abimbola ei unohda kahta työkeikkaansa Nigerian pääkaupungissa Abujassa, sillä molemmat päättyivät ryöstöön. Tuorein sattui pari vuotta sitten: autoon nousseet matkustajat vaikuttivat tavallisilta, mutta kun ajoneuvo oli jo liikkeessä, he ryöstivät kuljettajansa.

Tällainen rikos on noin neljän miljoonan asukkaan Abujassa ja muissa Nigerian suurkaupungeissa niin yleinen, että sille on oma nimensä: one chance.

Rikolliset esiintyvät joko matkustajina tai taksikuskeina, jotka houkuttelevat pahaa aavistamattomia ihmisiä kyytiin. Autosta ei pääse pois ennen kuin ryöstäjät ovat saaneet saaliinsa.

Abimbola uskoo ilmiön liittyvän siihen, että Nigeriassa ei ole kunnolla järjestettyä julkista liikennettä, vaan jopa bussit ovat epävirallisia.

– Kaikilla ei ole varaa turvallisiin vaihtoehtoihin, kuten sovellusten kautta tilattaviin kyyteihin. Siksi monet joutuvat ryöstön uhriksi, Abimbola sanoo.

Poliisi haluaa rahaa

Abimbola selvisi ryöstöistä hengissä, mutta kaikki eivät ole yhtä onnekkaita. Taksiryöstöissä on kuollut useita ihmisiä, myös ulkomaalaisia. Tammikuussa ryöstäjät tappoivat Abujassa sairaanhoitajan ja asianajajan. He olivat nousseet taksiin, ja myöhemmin heidän ruumiinsa löydettiin tienvarresta.

Hiljattain uhrien joukossa oli myös ulkomaalainen. Ghanan suurlähetystön työntekijä Freda Arnong kuoli jouduttuaan ryöstäjien hyökkäyksen kohteeksi. Ilta-aikaan taksin ottanut Arnong pahoinpideltiin ja jätettiin tienvarteen. Hän menehtyi myöhemmin vammoihinsa.

Uusia tapauksia näkyy säännöllisesti uutisotsikoissa, mutta virallisia tilastoja niistä ei ole. Yhden raportin mukaan Nigeriassa on kirjattu yli sata one chance -tapausta vuodesta 2015 lähtien.

Asiantuntijoiden ja uhrien mukaan todellinen määrä on todennäköisesti paljon suurempi, sillä valtaosa rikoksista jää ilmoittamatta eikä niitä tutkita. Uhrien perheet kertovat, että poliisi vaatii usein laittomasti rahaa tutkinnan kuluihin. Luottamuksen puute viranomaisiin johtaa toisinaan omankädenoikeuteen. Kun kansalaiset saavat epäiltyjä ryöstäjiä kiinni, he rankaisevat näitä itse.

Säätelemätön liikenne houkuttaa rikollisia

Asiantuntijoiden mukaan ongelman syitä ovat laittomat pysäkit, kuljettajien taustojen puutteellinen tarkastus ja valvomattomat ajoneuvot. Myös heikko kaupunkisuunnittelu pahentaa tilannetta.

– Kuka tahansa ajoneuvon omistaja voi ottaa matkustajia maksusta kyytiin. Kehittyneissä maissa kuljettajat rekisteröidään ja busseilla on määrätyt aikataulut ja reitit, joten heidän toimintaansa voidaan seurata, Abujan kaupunki-infrastruktuurin suunnittelun asiantuntija Sonia Ugwunna sanoo.

Lisäksi joissakin maissa ajoneuvoihin on asennettu valvontajärjestelmiä, kuten kojelautakameroita, jotka tekevät julkisesta liikenteestä turvallisempaa ja helpommin valvottavaa.

Abujan kaltaisissa nopeasti kasvavissa kaupungeissa julkinen liikenne ei ole pysynyt väestönkasvun tahdissa. Yhä useampi ihminen matkustaa päivittäin esikaupungeista keskustaan, mutta busseissa ei ole tilaa kaikille. Rikolliset hyödyntävät tyhjiötä erityisesti ruuhka-aikoina.

Kaupunkisuunnittelija Abba Yusuf uskoo, että infrastruktuurin parantaminen voisi vähentää rikoksia merkittävästi. Tarvitaan valvontakameroita, paikannusjärjestelmiä ja toimivaa katuvalaistusta.

– Lisäksi virallisia bussiasemia pitäisi rakentaa lähemmäs asuinalueita. Silloin matkustajien ei tarvitsisi nousta kyytiin tienvarresta, mistä taksiryöstäjät usein poimivat uhrejaan.

Abujassa työskentelevä asianajaja Phoebe John on joutunut one chance -ryöstön uhriksi ja tuntee useita naisia, jotka jakavat saman kohtalon. Johnin mukaan ilmiö liittyy sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan.

– Kun tarkastelee tapausten kaavaa, on selvää, että naiset ovat jatkuvasti kohteena. He ovat tämän rikoksen ensisijaisia uhreja, John sanoo.

Ratkaisuja haetaan muista Afrikan maista

Asiantuntijoiden mukaan Nigeria voisi ottaa oppia muista Afrikan maista.

Esimerkiksi Ruandassa bussiasemilla on valvontajärjestelmiä, jotka lisäävät matkustajien turvallisuutta. Lisäksi julkisen liikenteen harjoittaminen edellyttää virallista lupaa.

Etelä-Afrikassa julkisilla busseilla on määrätyt reitit ja aikataulut, jotta kaupunkiliikenne olisi turvallisempaa ja paremmin säädeltyä. Silti suuri osa matkustajista käyttää edelleen pitkälti säätelemätöntä pikkubussiliikennettä.

David Abimbola uskoo, että vastaavat uudistukset voisivat parantaa tilannetta myös Nigeriassa.

– Jos meillä olisi kaupunkijunia, ihmiset eivät olisi yhtä riippuvaisia muista ajoneuvoista, ja se voisi vähentää ryöstöjäkin.