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Näyttelijä Riku Nieminen on ehdolla ensi vuoden eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. Nieminen kertoi ehdokkuudestaan KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa perjantaina.

Riku Nieminen on ollut ehdolla aiemmin Helsingin vaalipiirissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa sekä eurovaaliehdokkaana 2024. Viime vuoden kuntavaaleissa hänet valittiin Helsingin kaupunginvaltuuston jäseneksi.

Uuteen vaalipiiriin

Uudenmaan vaalipiirin valintaa Nieminen perustelee poliittisella taustatyöllä, jonka kautta hän on jo perehtynyt alueen kysymyksiin. Nieminen on Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen.

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– Uudellamaalla asuu 1,8 miljoonaa ihmistä ja alueen bruttokansantuote on yli 40 prosenttia koko maan BKT:stä. Täällä tehtävät päätökset vaikuttavat koko Suomeen, Nieminen sanoo.

Vasemmistoliiton kannatus Uudenmaan vaalipiirissä on jo pitkään ollut valtakunnalista kannatusta matalampi. Uudeltamaalta valittiin eduskuntaan 37 kansanedustajaa eli lähes viidesosa koko eduskunnasta, mutta vasemmistoliittolaisia heistä on vain yksi.

Riku Nieminen näkee Uudellamaalla merkittävää kasvupotentiaalia vasemmistoliitolle. Viitteenä hän käyttää Li Anderssonin menestystä alueella vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa.

– Anderssonin äänimäärällä Uudenmaan vaalipiirissä olisi tullut lähes kaksi kansanedustajaa lisää. Se kertoo, millainen potentiaali täällä on, Nieminen sanoo.

"Niiltä, joilta on tässä hallituskaudella potkittu päähän oikein urakalla, tarvitaan nyt ääni vasemmistolle."

Orpon hallitus on potkinut päähän

Niemisen mukaan ensi vuoden vaaleissa panokset ovat kovia. Hän nostaa esiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset koulutukseen ja sosiaaliturvaan ja sanoo, että ensi keväänä on kyse suunnan valinnasta.

– Kyse ei ole taktisista vaaleista, vaan siitä, mihin suuntaan tätä valtiota viedään. Niiltä, joilta on tässä hallituskaudella potkittu päähän oikein urakalla, tarvitaan nyt ääni vasemmistolle.

Kampanjateemoistaan Nieminen mainitsee vihreän siirtymän, julkiset palvelut ja yhteiskunnan osallistavuuden. Hän haluaa myös varmistaa, että Suomi hyödyntää nykyistä paremmin EU-rahoituksen mahdollisuudet.

Valtuustotyön ohella Nieminen toimii vasemmistoliiton suurimman paikallisosaston eli Kallion vasemmiston puheenjohtajana. Hän myös kirjoittaa parhaillaan omaelämäkerrallista kirjaa.