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Ismo Kokko jatkaa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtajana. Vastaehdokkaita ei asetettu liittokokouksessa perjantaina Tampereella. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin uutena AKT:n sopimusalavastaavan tehtävistä tuttu Juha Anttila ja 2. varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle Niko Blom.

– Ensi vuoden tärkeimmät työmarkkinaneuvottelut käydään kevään lopuksi säätytalolla. Siellä rakennetaan seuraavan hallituksen ohjelmaa. Neuvottelijat siihen pöytään valitaan ensi kevään eduskuntavaaleissa, Kokko sanoo tiedotteessa.

Hän arvioi, että liittoja tarvitaan enemmän kuin koskaan, sillä ammattiliitot ovat vastavoima rajattomalle vallantavoittelulle.

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– AKT on kokoaan suurempi liitto. Tehtävämme on nyt kutsua uusia ihmisiä mukaan. Pois katsomosta, pelikentälle. Aktiivisiksi pelaajiksi, jotka haluavat viedä edunvalvontaa uusille vuosikymmenille uusin ajatuksin, Kokko sanoi linjapuheessaan.

Tuore 1. varapuheenjohtaja Juha Anttila puolestaan linjasi, että vahvaa edunvalvontaa tulee jatkaa mutta liittoa pitää myös kehittää. 2. varapuheenjohtaja Niko Blom tähdensi tavoitetta alalle tulevien nuorten sitouttamisesta ammattiyhdistyksiin:

– Liiton vaikutusvalta neuvottelupöydissä on suoraan verrannollinen siihen, kuinka vahvoja olemme työpaikoilla.