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Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski pitävät alkoholin kotiinkuljetuksen vapauttamista vääränä arvovalintana aikana, jolloin köyhyys ja sosiaaliset ongelmat kärjistyvät oikeistohallituksen politiikan seurauksena.

Eduskunnan suuri valiokunta päätti perjantaina äänin 14–11 kannattaa hallituksen esitystä alkuperäisessä muodossa, joka sallii jopa 80-prosenttisten alkoholijuomien kotiin toimittamisen.

– Kokoomuksen viinanhimo sai oikeistohallituksen sekaisin, eivätkä hallituspuolueiden rivit pysyneet kasassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö katsoi perustellusti, että alkoholin etämyynnille ja kotiinkuljetukselle tarvitaan vastuulliset pelisäännöt. Nyt valiokunnan kanta tuli kuitenkin jyrätyksi, Kivelä sanoo tiedotteessa.

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Kivelä ja Lohikoski pitävät erikoisena sitä, että suuri valiokunta teki päätöksensä kokonaan ilman asiantuntijakuulemisia. Heidän mukaansa esimerkiksi lisääntyvän etämyynnin aiheuttamia verotulojen menetyksiä ei ole arvioitu riittävästi.

– Samalla kun työttömyys, köyhyys, lähisuhdeväkivalta ja monet sosiaaliset ongelmat yleistyvät Orpon hallituksen poliittisten valintojen myötä, kokoomuksen kärkiprioriteetti näyttää olevan alkoholin saatavuuden maksimaalinen lisääminen. Epäselväksi on jäänyt se, mitä ongelmaa tällä politiikalla pyritään ratkaisemaan, Lohikoski sanoo tiedotteessa.