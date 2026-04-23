Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) arvostelee sitä, että hallitus aikoo käyttää valtion varoja ympäristölle haitallisiin tukiin samaan aikaan kun se jatkaa pienituloisten kurittamista ja leikkaa sote-järjestöiltä lähes puolet.

Kyse on turpeen energiakäytöstä, mikä on vielä kivihiiltäkin saastuttavampaa.

– Turpeennosto tuhoaa suoluonnon, ja turpeenpolton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltäkin suuremmat, mutta hallitus hekumoi ”turpeen kunnianpalautuksella”. Hallituksen ilmastopolitiikka on häpeällinen farssi, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Turpeen tukemisen lisäksi hallitus esittää muun muassa maatalouden energiaveron lisäpalautusta sekä ajoneuvoveron ja polttoaineen hiilidioksidiveron alentamista.

– Hallitus on romuttanut suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaedellytyksia massiivisella tavalla ja tehnyt ihmisten arjesta monin tavoin turvattomampaa ja kurjempaa, väitetysti pakon edessä. Silti ollaan kykeneviä ja valmiita syytämään kymmeniä miljoonia ilmaston kuumenemiseen ja ympäristön tuhoamiseen, Kivelä jatkaa.

Hallitus nosti kehysriihen tiedotustilaisuudessa kohokohtina esiin myös niin sanottujen kompostitarkastusten poistamisen ja virikesetelin käytön laajentamisen metsästykseen.

Hallituksen nostot eivät miellyttäneet Kivelää:

– Tämä kuulostaa onnettomalta vitsiltä. Näinkö saadaan talous kuntoon ja tavallisten suomalaisten ahdinkoa lievitettyä?