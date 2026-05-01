Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Tulevat eduskuntavaalit ovat hyvinvointivaltio- ja työehtovaalit, linjasi keskusjärjestö SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen. Syvärinen puhui vappupäivänä vasemmiston vappujuhlassa Turussa.

Syvärinen kehotti jokaista olemaan kiinnostunut siitä, mitä puolueet tarkoittavat, kun ne puhuvat hyvinvointivaltion ytimestä.

– Mikä on se ydin? Onko sen ytimen ympärillä muuta kuin tyhjyyttä? Mitä me haluamme rakentaa ja rahoittaa yhdessä? Ja jokaisen on hyvä myös sisäistää: meillä on kyllä varaa, jos haluamme.

– On ideologinen valinta olla pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa on kohtuullisen korkea veroaste, mutta vastaavasti laadukkaat ja kattavat julkiset palvelut, vahvat turvaverkot ja yhteinen vastuu siitä, että kaikki pysyvät mukana, Syvärinen sanoi.

Syvärinen nosti esiin, että sotien jälkeen oli varaa tehdä Suomesta vauras ja tasa-arvoinen maa. Suomella oli osaamista ja tahtoa selvitä 1990-luvun lamasta.

– Meillä pitää olla myös ymmärrystä olla toistamatta niitä virheitä, joita silloin tehtiin, kun osa kansasta jätettiin selviämään yksin.

– Hyvinvointivaltion palvelut eivät ole ilmaisia eivätkä itsestään selviä. Maksuttomia ne toki voivat olla, jos ja kun niin järkeväksi nähdään.

Petteri Orpon oikeistohallitus sai Syvärisen puheessa kuulla kunniansa. Syvärinen syytti hallituksen rapauttaneen julkisen talouden tulopohjaa.

– Jos ei ole kiinnostunut julkisista palveluista ja niiden kehittämisestä, voi toimia juuri niin kuin oikeistohallitus on toiminut. Kun ei ole tuloja, voi väittää entistä pontevammin, että ei ole varaa.

– Voi antaa massiivisia veronalennuksia yrityksille, joiden voitot valuvat ulkomaille. Voi kieltäytyä verottamasta listaamattomien yritysten voittoja reilulla tavalla. Voi kasvattaa yksityisten lääkärikäyntien kelakorvauksia julkisen terveydenhuollon kustannuksella, mikä on suora tulonsiirto hyvätuloisille ja yrityksille.

Oikeistohallituksen surkeat ennätykset

Puheensa lopussa Syvärinen käsitteli oikeistohallituksen toteuttamia työmarkkinamuutoksia. Aiemmin työntekijöiden ja työnantajien keskenään neuvottamia asioita on nyt viety politiikan pöytiin.

– Oikeistohallituksen työn tuloksena meillä on nyt Euroopan ennätystyöttömyys ja Suomen-ennätysvelka. Mutta työnantajapuoli tahtoi ja sai.

Syvärinen käänsi puheensa katsetta tulevaan. Menneisyyteen ei voi eikä tarvitse palata, hän sanoi. Asiat eivät enää ratkea yleislakoilla.

– Orpon-Purran hallituksen massiivisimmat virheet on korjattava, mutta tarvitaan myös uudistuksia ja entistäkin parempaa lainsäädäntöä. On luotava uutta ja parempaa työelämää. Työmarkkinarikollisuuteen, palkkavarkauteen ja kaikenlaiseen työvoiman hyväksikäyttöön on puututtava tiukalla lainsäädännöllä.

–Tarvitaan toimia, joilla nuorille luodaan tulevaisuutta koulutuksen, työn ja tuen kautta. Tarvitaan hyvinvointivaltion puolustamista ja kehittämistä. Tarvitaan määrätietoista, työntekijöille reilua ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Puheensa lopuksi Syvärinen nosti esiin elinkeinoelämän vaalirahoituksen, joka tulee jälleen olemaan suurta. Raha menee elinkeinoelämän suosikeille.

– Me emme mitenkään yllä samaan, mutta meidän vahvuutemme poliittisessa työväenliikkeessä on ihmisten innostus ja voima. Me voimme kääntää suunnan ja me käännämme sen!