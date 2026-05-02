– Myymäni vihannekset ovat puhtaita, luonnonmukaisia ja ravinteikkaita. Tarvitsemme kuitenkin viranomaisten tukea, jotta saamme tuotteemme markkinoille ja reilun hinnan, nuori ketšuanainen Ruth Flores sanoo.

Flores asuu Umachurcon viljelijäyhteisössä Valle Sagradossa eli pyhässä laaksossa, joka sijaitsee yli 3 500 metrin korkeudessa merenpinnasta Perun eteläisillä Andeilla. Noin 200 perheen yhteisö elää kestävän pienviljelyn varassa.

Kaksi vuotta sitten Flores pääsi mukaan perulaisen naisjärjestön Centro de la Mujer Peruana Flora Tristánin hankkeeseen ja sai käyttöönsä sadan neliömetrin kasvihuoneen sekä koulutusta ekologisessa maataloudessa ja naisten oikeuksissa. Mukaan valittiin 80 tuottajanaista neljästä eri kunnasta.

Espanjan Baskimaan kehitysyhteistyövirasto Cooperación Vasca rahoittaa hanketta Mugen Gainetik -järjestön tuella. Kaikki naiset saivat oman kasvihuoneen, joka on varustettu vesisäiliöllä ja tiputuskastelujärjestelmällä. Tekniikan avulla vettä voidaan varastoida ja käyttää tehokkaasti kuivina kausina.

– Olen oppinut muokkaamaan maan, hyödyntämään eläinten lantaa luonnonmukaisena lannoitteena ja torjumaan tuholaisia biologisesti ilman kemikaaleja. Esimerkiksi valkosipulin istuttaminen salaatin viereen pitää kirvat loitolla, 21-vuotias Flores kertoo.

Markkinoille pääsy on suurin kynnys

Koska yhteisöt sijaitsevat kaukana kaupungeista eikä naisilla ole omia kulkuneuvoja, vihannesten kuljettaminen on hankalaa. Myös asianmukaisten varastojen puute vaikeuttaa tuotteiden säilymistä.

– Olemme pyytäneet kunnanjohtajia tukemaan meitä. Maaseudun naiset ovat muuttaneet tuotantotapojaan, ja nyt tarjoamme terveellistä ruokaa paitsi perheillemme, myös kuluttajille, Calcan maakunnan ekologisten tuottajien yhdistyksen (Appac) puheenjohtaja Martina Santa Cruz sanoo.

Yhdistys perustettiin lokakuussa 2024 vahvistamaan tuottajien yhteistä rintamaa ja siihen kuuluu myös 80 hankkeessa mukana olevaa naista. Santa Cruz, joka on itsekin ketšua ja viljelijä Saccllon yhteisöstä, kertoo ehdotusten olevan jo viranomaisten pöydällä.

– Olemme pyytäneet tukea tuotteiden kuljetukseen varastoihin, erillisiä myyntipaikkoja paikallisille toreille ekologisten tuotteiden arvon korostamiseksi sekä kampanjoita terveellisestä ravinnosta, hän sanoo.

Maaseudun syrjäytyminen uhkaa tulevaisuutta

Perun talous kasvaa, mutta maaseudulla köyhyysaste on edelleen hälyttävän korkea, noin 39 prosenttia. Se on huomattavasti kansallista keskiarvoa korkeampi. Maaseudun asukkaat kärsivät peruspalveluiden, kuten terveydenhuollon ja puhtaan veden puutteesta, ja ilmastonmuutos vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Asiantuntija ja ympäristöaktivisti Ricardo Giesecke painottaa, että valtion ei pidä odottaa talouskasvua ennen kuin se investoi maaseutuun. Giesecken mukaan kestävä pienviljely ruokkii 60–70 prosenttia Perun väestöstä ja sen tukemisen tulisi olla etusijalla.

– Ei voi olla niin, ettei valtio ole kiinnostunut markkinointi- ja kuljetusjärjestelmistä. Ihmiset tuottavat pelloillaan, mutta jonkun on saatava tuotteet tielle ja markkinoille, ja tuottajille pitää maksaa reilu hinta. Jos matkan varrella peritään vain lahjuksia, mitä viljelijälle jää?, Giesecke kysyy.

Giesecken mukaan kuntien tulisi järjestää maaseudulle kuljetusverkosto ja julkisia varastoja, joissa ekologiset tuotteet säilyisivät.

Hän huomauttaa myös, että nuoret miehet hylkäävät maaseudun ja lähtevät kaivoksiin, koska he yhdistävät maanviljelyn köyhyyteen. Suunta on muutettava tarjoamalla heille todellisia mahdollisuuksia.

Sopusoinnussa luonnon kanssa

Ruth Flores on jo osoittanut, että puhtaalle ruualle on kysyntää. Hän toimittaa viikoittain vihanneksia paikalliseen ravintolaan ja torille.

– Tiesin, etteivät asiakkaat tule kylääni, joten menin tarjoamaan tuotteitani eri paikkoihin. Aluksi ravintolat epäilivät, etteivät näin kookkaat punajuuret voi olla luonnollisia. Maistettuaan niitä he huomasivat eron. Ekologisesti viljelty tuote on täynnä makua, kun taas torjunta-aineilla kasvatettu on usein mautonta, Flores selittää.

Hän ja muut yhdistyksen naiset osallistuvat myös kuukausittain Cuscon aluehallinnon järjestämille markkinoille. Flora Tristán -keskus tukee heitä tuotteiden pesussa, pakkaamisessa ja kuljetuksessa.

– Viranomaisten on aika tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa tuotteidemme kuljetuksen ja myynnin niiden arvoisella hinnalla. Näin ekologinen maatalous voi kehittyä ja koko Valle Sagrado kasvaa sopusoinnussa Pachamaman (äiti maan) kanssa, Flores kiteyttää.